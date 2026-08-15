قیمت امروز CMC 20 Index DTF

قیمت لحظه‌ ای CMC 20 Index DTF (CMC20) در حال حاضر برابر با $ 127.57 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CMC20 به USD برابر با $ 127.57 برای هر CMC20 می‌ باشد.

توکن CMC 20 Index DTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8066 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 81.13K CMC20 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CMC20 در بازه‌ ای بین $ 127.48 (حداقل) و $ 129.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 210.53539965828613635 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 119.42821901927407 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CMC20 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 208.45 رسیده است.

اطلاعات بازار CMC 20 Index DTF (CMC20)

رتبه No.8066 ارزش بازار $ 10.35M$ 10.35M $ 10.35M حجم (24 ساعته) $ 208.45$ 208.45 $ 208.45 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.35M$ 10.35M $ 10.35M سرمایه در گردش 81.13K 81.13K 81.13K حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 81,133.83153118 81,133.83153118 81,133.83153118 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی CMC 20 Index DTF برابر است با $ 10.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 208.45. عرضه در گردش CMC20 برابر است با 81.13K، و عرضه کل آن 81133.83153118 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.35M است.