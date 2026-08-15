قیمت امروز CMC 20 Index DTF

قیمت لحظه ای CMC 20 Index DTF(CMC20)
قیمت لحظه ای CMC 20 Index DTF (CMC20) در حال حاضر برابر با $ 127.57 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CMC20 به USD برابر با $ 127.57 برای هر CMC20 می باشد.
توکن CMC 20 Index DTF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #8066 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 81.13K CMC20 می باشد. طی 24 ساعت گذشته، CMC20 در بازه ای بین $ 127.48 (حداقل) و $ 129.14 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 210.53539965828613635 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 119.42821901927407 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز CMC20 طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 208.45 رسیده است.
No.8066
BSC
ارزش بازار فعلی CMC 20 Index DTF برابر است با $ 10.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 208.45. عرضه در گردش CMC20 برابر است با 81.13K، و عرضه کل آن 81133.83153118 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 10.35M است.
0.00%
+0.07%
-2.63%
-2.63%
پیگیری تغییرات قیمت CMC 20 Index DTF برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ +0.0892
|+0.07%
|30 روز
|$ -3.72
|-2.84%
|60 روز
|$ -6.11
|-4.58%
|90 روز
|$ -29.9
|-18.99%
امروز، CMC20 تغییر $ +0.0892 (+0.07%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -3.72 (-2.84%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، CMC20 تغییر $ -6.11 (-4.58%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -29.9 (-18.99%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
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تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت CMC 20 Index DTF احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
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توکن شاخص CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) یک توکن شاخص لیکویید است که توسط Reserve پشتیبانی میشود و عملکرد شاخص CoinMarketCap 20 را دنبال میکند. شاخص CMC20 یک معیار مبنا است که برای اندازه گیری عملکرد 20 پروژه برتر ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار (بر اساس رتبهبندی CoinMarketCap) طراحی شده است.در این شاخص، استیبل کوین ها (مثل USDT)، توکن های متصل به دارایی های دیجیتال دیگر (مثل WBTC یا stETH)، و دارایی هایی با قابلیت سرمایه گذاری محدود (مثل ریسک بالقوه دعاوی حقوقی یا لیکوییدیتی در گردش پایین) حذف میشوند. این شاخص نماینده بازار گسترده تر ارزهای دیجیتال است و دید روشنی از عملکرد مجموعه متنوعی از داراییهای دیجیتال ارائه میدهد.
برای درک عمیق تر CMC 20 Index DTF، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
|02-10 18:39:21
|داده های زنجیره ای
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|02-04 11:04:00
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