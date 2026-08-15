قیمت امروز The9bit

قیمت لحظه‌ ای The9bit (9BIT) در حال حاضر برابر با $ 0.05012 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 9BIT به USD برابر با $ 0.05012 برای هر 9BIT می‌ باشد.

توکن The9bit در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- 9BIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 9BIT در بازه‌ ای بین $ 0.049898 (حداقل) و $ 0.050248 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 9BIT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان +0.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 793.72K رسیده است.

اطلاعات بازار The9bit (9BIT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 793.72K$ 793.72K $ 793.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 501.20M$ 501.20M $ 501.20M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی The9bit برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 793.72K. عرضه در گردش 9BIT برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 501.20M است.