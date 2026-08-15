قیمت امروز FRAX

قیمت لحظه‌ ای FRAX (FRAX) در حال حاضر برابر با $ 0.2897 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FRAX به USD برابر با $ 0.2897 برای هر FRAX می‌ باشد.

توکن FRAX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #332 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25.56M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 88.23M FRAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FRAX در بازه‌ ای بین $ 0.2824 (حداقل) و $ 0.2942 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 42.67301505828751 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.5272702051633938 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FRAX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان -6.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.40K رسیده است.

اطلاعات بازار FRAX (FRAX)

رتبه No.332 ارزش بازار $ 25.56M$ 25.56M $ 25.56M حجم (24 ساعته) $ 56.40K$ 56.40K $ 56.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 28.88M$ 28.88M $ 28.88M سرمایه در گردش 88.23M 88.23M 88.23M حداکثر عرضه 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 عرضه کل 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 99,681,495.59113361 نرخ گردش 88.51% بلاک چین عمومی FRAX

ارزش بازار فعلی FRAX برابر است با $ 25.56M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.40K. عرضه در گردش FRAX برابر است با 88.23M، و عرضه کل آن 99681495.59113361 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 28.88M است.