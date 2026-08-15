قیمت امروز Espresso

قیمت لحظه‌ ای Espresso (ESP) در حال حاضر برابر با $ 0.07285 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ESP به USD برابر با $ 0.07285 برای هر ESP می‌ باشد.

توکن Espresso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #512 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37.92M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 520.55M ESP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ESP در بازه‌ ای بین $ 0.07158 (حداقل) و $ 0.07623 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.21858806330694808 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05219255275144075 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ESP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.69% و در هفت روز اخیر به میزان +11.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 79.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Espresso (ESP)

رتبه No.512 ارزش بازار $ 37.92M$ 37.92M $ 37.92M حجم (24 ساعته) $ 79.51K$ 79.51K $ 79.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 261.53M$ 261.53M $ 261.53M سرمایه در گردش 520.55M 520.55M 520.55M حداکثر عرضه 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 عرضه کل 3,590,000,000 3,590,000,000 3,590,000,000 نرخ گردش 14.50% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Espresso برابر است با $ 37.92M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.51K. عرضه در گردش ESP برابر است با 520.55M، و عرضه کل آن 3590000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 261.53M است.