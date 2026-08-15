قیمت امروز Just a jacket

قیمت لحظه‌ ای Just a jacket (JACKET) در حال حاضر برابر با $ 0.000352 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JACKET به USD برابر با $ 0.000352 برای هر JACKET می‌ باشد.

توکن Just a jacket در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- JACKET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JACKET در بازه‌ ای بین $ 0.0002933 (حداقل) و $ 0.0004585 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JACKET طی یک ساعت گذشته به میزان +3.07% و در هفت روز اخیر به میزان +53.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Just a jacket (JACKET)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.47K$ 55.47K $ 55.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 352.00K$ 352.00K $ 352.00K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Just a jacket برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.47K. عرضه در گردش JACKET برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 352.00K است.