قیمت امروز MapNode

قیمت لحظه‌ ای MapNode (MAP) در حال حاضر برابر با $ 0.00288 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAP به USD برابر با $ 0.00288 برای هر MAP می‌ باشد.

توکن MapNode در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3889 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 MAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAP در بازه‌ ای بین $ 0.00287 (حداقل) و $ 0.003 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09310747380915738 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00192237701167077 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAP طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +36.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 85.94K رسیده است.

اطلاعات بازار MapNode (MAP)

رتبه No.3889 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 85.94K$ 85.94K $ 85.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی MATIC

ارزش بازار فعلی MapNode برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 85.94K. عرضه در گردش MAP برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.88M است.