پلتفرم‌های قرارداد هوشمند بلاک‌چین‌هایی هستند که برای میزبانی اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای برنامه‌پذیر خوداجرا طراحی شده‌اند. این شبکه‌ها به کاربران اجازه می‌دهند بدون واسطه‌های متمرکز، معامله، وام‌دهی و ساخت NFT انجام دهند. توکن‌های بومی این پلتفرم‌ها معمولاً برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها (گس) و مشارکت در حاکمیت شبکه استفاده می‌شوند.

اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز (dApps) از یک رابط کاربری ساده و کاربرپسند استفاده می‌ کنند تا درخواست‌ های تراکنش را به بلاک‌ چین قرارداد هوشمند زیرین ارسال کنند؛ سپس بلاک‌چین منطق را پردازش کرده و نتیجه را به‌ صورت دائمی روی دفترکل ثبت می‌کند.

یک قرارداد قانونی سنتی نیاز به اجرای انسانی و سیستم‌ های حقوقی برای حل اختلاف دارد. در مقابل، قرارداد هوشمند بلاک‌ چینی کاملاً ریاضی‌ محور است و به‌ محض اینکه شرایط رمزنگاری از پیش تعیین‌ شده برآورده شود، اقدامات را به‌صورت خودکار اجرا می‌کند.

پلتفرم‌ های قرارداد هوشمند زیرساخت دیجیتال تغییرناپذیر برای اکوسیستم دیفای فراهم می‌کنند و قوانین وام‌ دهی، استقراض و معاملات را به‌طور خودکار و صرفاً بر اساس کد، بدون واسطه انسانی اجرا می‌کنند.

یک پلتفرم قرارداد هوشمند، بلاک‌ چینی است که به‌ طور خاص برای میزبانی کدهای برنامه‌ پذیر و خوداجرا طراحی شده است. پلتفرم‌ های قرارداد هوشمند به توسعه‌ دهندگان اجازه می‌ دهند بدون وابستگی به سرورهای متمرکز، اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز ایجاد کنند.

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