خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌های پلتفرم‌های قرارداد هوشمند بر اساس ارزش بازار

پلتفرم‌های قرارداد هوشمند بلاک‌چین‌هایی هستند که برای میزبانی اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای برنامه‌پذیر خوداجرا طراحی شده‌اند. این شبکه‌ها به کاربران اجازه می‌دهند بدون واسطه‌های متمرکز، معامله، وام‌دهی و ساخت NFT انجام دهند. توکن‌های بومی این پلتفرم‌ها معمولاً برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها (گس) و مشارکت در حاکمیت شبکه استفاده می‌شوند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,164.9
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.01
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 609.71
-0.17%
+0.32%
+1.07%
$ 82.17B
$ 11.17K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.005
-0.04%
+0.66%
-2.47%
$ 62.33B
$ 7.02M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.62
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3316
-0.03%
-0.39%
+0.48%
$ 31.44B
$ 11.44M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.01
-0.05%
+1.08%
+5.61%
$ 14.46B
$ 6.94K
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06991
-0.13%
-0.19%
+0.68%
$ 11.91B
$ 28.69M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.84
-0.07%
-0.41%
-4.28%
$ 8.18B
$ 1.31K
10
Monero
Monero
XMR
$ 409.3
+0.10%
+2.49%
+3.83%
$ 7.68B
$ 4.36K
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1777
-0.22%
-1.28%
-8.83%
$ 6.46B
$ 6.89M
12
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1585
-0.13%
+0.63%
-2.34%
$ 5.36B
$ 1.22M
13
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.9
-0.20%
-0.44%
-5.26%
$ 4.08B
$ 21.17K
14
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09987
+0.29%
+1.84%
-1.73%
$ 3.84B
$ 2.39M
15
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.355
-0.07%
+1.58%
+2.50%
$ 3.63B
$ 470.53K
16
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.18
+0.14%
+0.91%
-2.99%
$ 3.41B
$ 42.03K
17
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06562
-0.05%
+0.15%
-4.47%
$ 2.85B
$ 1.01M
18
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.42
-0.32%
-0.06%
+0.93%
$ 2.80B
$ 65.42K
19
$ 0.6809
-0.09%
-0.07%
-0.89%
$ 2.74B
$ 623.57K
20
OKB
OKB
OKB
$ 106.153
+0.02%
-1.41%
+12.29%
$ 2.22B
$ 2.89K
21
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 198.47
+0.11%
-0.59%
-2.49%
$ 2.18B
$ 3.35K
22
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04781
+0.17%
-1.12%
-0.31%
$ 2.14B
$ 1.72M
23
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6378
-0.08%
+0.49%
+2.32%
$ 2.13B
$ 204.73K
24
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.1109
-0.32%
+0.22%
+2.48%
$ 1.46B
$ 60.34K
25
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4339
-0.21%
-2.10%
+2.57%
$ 1.44B
$ 145.38K
26
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7667
+0.05%
+0.91%
-3.94%
$ 1.30B
$ 1.09M
27
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.249
+0.22%
+0.49%
+3.64%
$ 1.25B
$ 91.08K
28
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3501
+0.31%
+3.12%
+11.76%
$ 1.19B
$ 1.09M
29
United Stables
United Stables
U
$ 1.0005
0.00%
-0.02%
+0.01%
$ 1.00B
$ 57.23K
30
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.26
0.00%
+1.29%
-2.49%
$ 985.07M
$ 5.56K
31
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08741
+0.23%
-2.75%
-3.45%
$ 940.35M
$ 1.23M
32
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07552
0.00%
+1.08%
-2.68%
$ 805.25M
$ 1.48M
33
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.48
+0.20%
-2.06%
+7.42%
$ 758.80M
$ 247.41K
34
Gate
Gate
GT
$ 6.7
+0.15%
+0.00%
-0.59%
$ 713.90M
$ 741.53K
35
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025905
+0.22%
+1.98%
-0.94%
$ 712.72M
$ 18.01M
36
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07984
-0.01%
+0.53%
-3.74%
$ 710.73M
$ 700.42K
37
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07996
+0.11%
-3.42%
-12.59%
$ 617.98M
$ 19.83M
38
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02688
0.00%
-0.07%
-0.15%
$ 552.16M
$ 2.45M
39
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6862
+0.06%
+1.43%
-2.09%
$ 543.31M
$ 1.52M
40
$ 0.005961
-0.02%
-0.37%
-2.49%
$ 509.06M
$ 12.55M
41
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07371
+0.01%
-0.74%
-5.81%
$ 460.12M
$ 2.30M
42
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5398
+0.28%
-0.04%
-8.47%
$ 449.69M
$ 131.01K
43
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00750538
-0.18%
+0.01%
-5.14%
$ 424.17M
$ 4.37K
44
Humanity
Humanity
H
$ 0.15075
-0.36%
+24.03%
+88.15%
$ 419.84M
$ 7.05M
45
Injective
Injective
INJ
$ 4.166
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
46
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004509
0.00%
+0.71%
-4.32%
$ 388.14M
$ 8.67M
47
DASH
DASH
DASH
$ 29.93
-0.13%
-0.47%
-3.57%
$ 381.18M
$ 5.49K
48
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.59
-0.19%
+3.24%
+7.36%
$ 312.86M
$ 6.10K
49
SEI
SEI
SEI
$ 0.04008
+0.07%
-0.52%
-3.05%
$ 289.07M
$ 1.53M
50
TIA
TIA
TIA
$ 0.3047
0.00%
-0.56%
-5.52%
$ 280.03M
$ 544.60K

سوالات متداول

پلتفرم قرارداد هوشمند در فضای رمزارز چیست؟
یک پلتفرم قرارداد هوشمند، بلاک‌ چینی است که به‌ طور خاص برای میزبانی کدهای برنامه‌ پذیر و خوداجرا طراحی شده است. پلتفرم‌ های قرارداد هوشمند به توسعه‌ دهندگان اجازه می‌ دهند بدون وابستگی به سرورهای متمرکز، اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز ایجاد کنند.
کاربرد اصلی توکن‌های قرارداد هوشمند چیست؟
توکن‌ های قرارداد هوشمند برای پرداخت هزینه محاسباتی مورد نیاز اجرای قراردادهای هوشمند در بلاک‌ چین استفاده می‌ شوند. همچنین این توکن‌ها برای استیکینگ و حاکمیت شبکه به کار می‌روند.
پلتفرم‌ های قرارداد هوشمند چگونه از اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) پشتیبانی می‌کنند؟
پلتفرم‌ های قرارداد هوشمند زیرساخت دیجیتال تغییرناپذیر برای اکوسیستم دیفای فراهم می‌کنند و قوانین وام‌ دهی، استقراض و معاملات را به‌طور خودکار و صرفاً بر اساس کد، بدون واسطه انسانی اجرا می‌کنند.
ریسک‌ های امنیتی مرتبط با توکن‌ های قرارداد هوشمند چیست؟
ریسک‌ های امنیتی اصلی توکن‌ های قرارداد هوشمند شامل آسیب‌پذیری‌های کد است که می‌ تواند توسط هکرها مورد سوءاستفاده قرار گیرد، مشکلات ازدحام شبکه و کاهش شدید قیمت پس از سوءاستفاده از قرارداد هوشمند است.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پلتفرم قرارداد هوشمند، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.