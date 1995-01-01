پلتفرمهای قرارداد هوشمند بلاکچینهایی هستند که برای میزبانی اپلیکیشنهای غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای برنامهپذیر خوداجرا طراحی شدهاند. این شبکهها به کاربران اجازه میدهند بدون واسطههای متمرکز، معامله، وامدهی و ساخت NFT انجام دهند. توکنهای بومی این پلتفرمها معمولاً برای پرداخت کارمزد تراکنشها (گس) و مشارکت در حاکمیت شبکه استفاده میشوند.
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