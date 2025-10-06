قیمت لحظه‌ ای Amazon امروز برابر است با 227.52 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMZNON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMZNON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Amazon امروز برابر است با 227.52 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMZNON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMZNON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Amazon

Amazon قیمت لحظه ای(AMZNON)

قیمت لحظه‌ ای 1 AMZNON به USD:

$227.52
$227.52
+0.18%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Amazon (AMZNON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:28:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Amazon (AMZNON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 226.17
$ 226.17
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 228.95
$ 228.95
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 226.17
$ 226.17

$ 228.95
$ 228.95

$ 238.6579963260999
$ 238.6579963260999

$ 211.30485215454203
$ 211.30485215454203

-0.08%

+0.18%

+4.67%

+4.67%

قیمت لحظه‌ ای Amazon (AMZNON) برابر است با $ 227.52. در 24 ساعت گذشته، AMZNON در بازه قیمتی حداقل $ 226.17 تا حداکثر $ 228.95 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AMZNON برابر با $ 238.6579963260999 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 211.30485215454203 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AMZNON در یک ساعت گذشته -0.08%، در 24 ساعت گذشته +0.18% و در 7 روز گذشته +4.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Amazon (AMZNON)

No.1960

$ 1.60M
$ 1.60M

$ 55.18K
$ 55.18K

$ 1.60M
$ 1.60M

7.01K
7.01K

7,012.62297028
7,012.62297028

ETH

ارزش بازار فعلی Amazon برابر است با $ 1.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.18K. عرضه در گردش AMZNON برابر است با 7.01K، و عرضه کل آن 7012.62297028 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.60M است.

تاریخچه قیمت Amazon (AMZNON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Amazon برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.4088+0.18%
30 روز$ +9.45+4.33%
60 روز$ +47.52+26.40%
90 روز$ +47.52+26.40%
تغییر قیمت امروز Amazon

امروز، AMZNON تغییر $ +0.4088 (+0.18%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Amazon

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +9.45 (+4.33%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Amazon

با گسترش بازه به 60 روز، AMZNON تغییر $ +47.52 (+26.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Amazon

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +47.52 (+26.40%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Amazon (AMZNON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Amazon را ببینید.

AmazonAMZNON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Amazon در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Amazon خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AMZNON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Amazon را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Amazon شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Amazon (USD)

ارزش Amazon (AMZNON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Amazon (AMZNON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Amazon را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Amazon را بررسی کنید!

توکنومیکس Amazon (AMZNON)

درک، توکنومیکس Amazon (AMZNON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AMZNON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAmazon (AMZNON)

آیا به دنبال نحوه خرید Amazon هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Amazon را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AMZNON به ارزهای محلی

1 Amazon(AMZNON) به VND
5,987,188.8
1 Amazon(AMZNON) به AUD
A$345.8304
1 Amazon(AMZNON) به GBP
168.3648
1 Amazon(AMZNON) به EUR
193.392
1 Amazon(AMZNON) به USD
$227.52
1 Amazon(AMZNON) به MYR
RM955.584
1 Amazon(AMZNON) به TRY
9,546.7392
1 Amazon(AMZNON) به JPY
¥34,583.04
1 Amazon(AMZNON) به ARS
ARS$325,958.8032
1 Amazon(AMZNON) به RUB
18,030.96
1 Amazon(AMZNON) به INR
20,071.8144
1 Amazon(AMZNON) به IDR
Rp3,791,998.4832
1 Amazon(AMZNON) به PHP
13,448.7072
1 Amazon(AMZNON) به EGP
￡E.10,793.5488
1 Amazon(AMZNON) به BRL
R$1,221.7824
1 Amazon(AMZNON) به CAD
C$316.2528
1 Amazon(AMZNON) به BDT
27,843.8976
1 Amazon(AMZNON) به NGN
331,660.4544
1 Amazon(AMZNON) به COP
$875,076.048
1 Amazon(AMZNON) به ZAR
R.3,915.6192
1 Amazon(AMZNON) به UAH
9,583.1424
1 Amazon(AMZNON) به TZS
T.Sh.561,776.4576
1 Amazon(AMZNON) به VES
Bs48,461.76
1 Amazon(AMZNON) به CLP
$213,868.8
1 Amazon(AMZNON) به PKR
Rs64,233.4464
1 Amazon(AMZNON) به KZT
122,387.5584
1 Amazon(AMZNON) به THB
฿7,417.152
1 Amazon(AMZNON) به TWD
NT$6,968.9376
1 Amazon(AMZNON) به AED
د.إ834.9984
1 Amazon(AMZNON) به CHF
Fr179.7408
1 Amazon(AMZNON) به HKD
HK$1,765.5552
1 Amazon(AMZNON) به AMD
֏87,438.2112
1 Amazon(AMZNON) به MAD
.د.م2,097.7344
1 Amazon(AMZNON) به MXN
$4,184.0928
1 Amazon(AMZNON) به SAR
ريال853.2
1 Amazon(AMZNON) به ETB
Br34,460.1792
1 Amazon(AMZNON) به KES
KSh29,413.7856
1 Amazon(AMZNON) به JOD
د.أ161.31168
1 Amazon(AMZNON) به PLN
825.8976
1 Amazon(AMZNON) به RON
лв991.9872
1 Amazon(AMZNON) به SEK
kr2,129.5872
1 Amazon(AMZNON) به BGN
лв379.9584
1 Amazon(AMZNON) به HUF
Ft75,864.2688
1 Amazon(AMZNON) به CZK
4,743.792
1 Amazon(AMZNON) به KWD
د.ك69.62112
1 Amazon(AMZNON) به ILS
739.44
1 Amazon(AMZNON) به BOB
Bs1,574.4384
1 Amazon(AMZNON) به AZN
386.784
1 Amazon(AMZNON) به TJS
SM2,104.56
1 Amazon(AMZNON) به GEL
618.8544
1 Amazon(AMZNON) به AOA
Kz208,160.3232
1 Amazon(AMZNON) به BHD
.د.ب85.54752
1 Amazon(AMZNON) به BMD
$227.52
1 Amazon(AMZNON) به DKK
kr1,456.128
1 Amazon(AMZNON) به HNL
L5,995.152
1 Amazon(AMZNON) به MUR
10,347.6096
1 Amazon(AMZNON) به NAD
$3,917.8944
1 Amazon(AMZNON) به NOK
kr2,268.3744
1 Amazon(AMZNON) به NZD
$393.6096
1 Amazon(AMZNON) به PAB
B/.227.52
1 Amazon(AMZNON) به PGK
K955.584
1 Amazon(AMZNON) به QAR
ر.ق828.1728
1 Amazon(AMZNON) به RSD
дин.22,874.8608
1 Amazon(AMZNON) به UZS
soʻm2,774,633.7024
1 Amazon(AMZNON) به ALL
L18,918.288
1 Amazon(AMZNON) به ANG
ƒ407.2608
1 Amazon(AMZNON) به AWG
ƒ409.536
1 Amazon(AMZNON) به BBD
$455.04
1 Amazon(AMZNON) به BAM
KM382.2336
1 Amazon(AMZNON) به BIF
Fr677,099.52
1 Amazon(AMZNON) به BND
$293.5008
1 Amazon(AMZNON) به BSD
$227.52
1 Amazon(AMZNON) به JMD
$36,482.832
1 Amazon(AMZNON) به KHR
917,417.52
1 Amazon(AMZNON) به KMF
Fr96,240.96
1 Amazon(AMZNON) به LAK
4,946,086.8576
1 Amazon(AMZNON) به LKR
රු69,216.1344
1 Amazon(AMZNON) به MDL
L3,854.1888
1 Amazon(AMZNON) به MGA
Ar1,020,267.936
1 Amazon(AMZNON) به MOP
P1,820.16
1 Amazon(AMZNON) به MVR
3,481.056
1 Amazon(AMZNON) به MWK
MK394,999.7472
1 Amazon(AMZNON) به MZN
MT14,540.8032
1 Amazon(AMZNON) به NPR
रु32,121.2736
1 Amazon(AMZNON) به PYG
1,613,571.84
1 Amazon(AMZNON) به RWF
Fr330,131.52
1 Amazon(AMZNON) به SBD
$1,872.4896
1 Amazon(AMZNON) به SCR
3,110.1984
1 Amazon(AMZNON) به SRD
$9,075.7728
1 Amazon(AMZNON) به SVC
$1,990.8
1 Amazon(AMZNON) به SZL
L3,917.8944
1 Amazon(AMZNON) به TMT
m798.5952
1 Amazon(AMZNON) به TND
د.ت663.90336
1 Amazon(AMZNON) به TTD
$1,544.8608
1 Amazon(AMZNON) به UGX
Sh792,679.68
1 Amazon(AMZNON) به XAF
Fr127,866.24
1 Amazon(AMZNON) به XCD
$614.304
1 Amazon(AMZNON) به XOF
Fr127,866.24
1 Amazon(AMZNON) به XPF
Fr23,207.04
1 Amazon(AMZNON) به BWP
P3,037.392
1 Amazon(AMZNON) به BZD
$457.3152
1 Amazon(AMZNON) به CVE
$21,593.9232
1 Amazon(AMZNON) به DJF
Fr40,271.04
1 Amazon(AMZNON) به DOP
$14,572.656
1 Amazon(AMZNON) به DZD
د.ج29,582.1504
1 Amazon(AMZNON) به FJD
$514.1952
1 Amazon(AMZNON) به GNF
Fr1,978,286.4
1 Amazon(AMZNON) به GTQ
Q1,742.8032
1 Amazon(AMZNON) به GYD
$47,638.1376
1 Amazon(AMZNON) به ISK
kr27,757.44

منابع Amazon

برای درک عمیق‌ تر Amazon، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Amazon
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Amazon

امروز Amazon (AMZNON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AMZNON به واحد USD برابر است با 227.52 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AMZNON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AMZNON نسبت به USD برابر است با $ 227.52. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Amazon چقدر است؟
ارزش بازار AMZNON برابر است با $ 1.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AMZNON چقدر است؟
عرضه در گردش AMZNON برابر است با 7.01K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AMZNON چقدر بوده است؟
AMZNON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 238.6579963260999 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AMZNON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AMZNON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 211.30485215454203 USD رسید.
حجم معاملات AMZNON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AMZNON برابر است با $ 55.18K USD.
آیا AMZNON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AMZNON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AMZNON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:28:45 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب AMZNON به USD

مقدار

AMZNON
AMZNON
USD
USD

1 AMZNON = 227.52 USD

معامله AMZNON

/USDTAMZNON
$227.52
$227.52
+0.25%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$114,050.05

$4,117.62

$0.05163

$200.82

$4.2015

$4,117.62

$114,050.05

$200.82

$2.6270

$1,136.37

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001204

$0.01760

$0.0000000000000001640

$0.1571

$0.0000000000306

$0.04459

$0.01760

