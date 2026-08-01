قیمت امروز Red Horse

قیمت لحظه‌ ای Red Horse (RH) در حال حاضر برابر با $ 0.005772 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RH به USD برابر با $ 0.005772 برای هر RH می‌ باشد.

توکن Red Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- RH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RH در بازه‌ ای بین $ 0.005697 (حداقل) و $ 0.005842 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RH طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +7.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.51K رسیده است.

اطلاعات بازار Red Horse (RH)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 57.72M$ 57.72M $ 57.72M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Red Horse برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.51K. عرضه در گردش RH برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 57.72M است.