قیمت امروز Railgun

قیمت لحظه‌ ای Railgun (RAIL) در حال حاضر برابر با $ 1.3995 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RAIL به USD برابر با $ 1.3995 برای هر RAIL می‌ باشد.

توکن Railgun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- RAIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RAIL در بازه‌ ای بین $ 1.3739 (حداقل) و $ 1.4198 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RAIL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -4.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.00K رسیده است.

اطلاعات بازار Railgun (RAIL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Railgun برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.00K. عرضه در گردش RAIL برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.