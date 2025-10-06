CRETA قیمت لحظه ای(CRETA)
قیمت لحظه ای CRETA (CRETA) برابر است با $ 0,003103. در 24 ساعت گذشته، CRETA در بازه قیمتی حداقل $ 0,003076 تا حداکثر $ 0,003307 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRETA برابر با $ 2,382079672694401 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0,002823386193634558 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، CRETA در یک ساعت گذشته +%0,06، در 24 ساعت گذشته -%1,52 و در 7 روز گذشته +%4,26 تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی CRETA برابر است با $ 4,55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63,32K. عرضه در گردش CRETA برابر است با 1,47B، و عرضه کل آن 10000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 31,03M است.
پیگیری تغییرات قیمت CRETA برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0,00004791
|-%1,52
|30 روز
|$ -0,000284
|-%8,39
|60 روز
|$ -0,000935
|-%23,16
|90 روز
|$ -0,00205
|-%39,79
امروز، CRETA تغییر $ -0,00004791 (-%1,52) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0,000284 (-%8,39) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، CRETA تغییر $ -0,000935 (-%23,16) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0,00205 (-%39,79) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
Creta توسط کارشناسان سطحبالای جهانی در زمینه توسعه موتور بازی، انتشار، بازاریابی و فناوری بلاکچین بنیانگذاری و ساخته شده است و تضمین میکند خلاقانهترین و نوآورانهترین پلتفرم بلاکچین با کیفیت و عملکرد پیشرفته باشد. CRETA یک دنیای چرخهای فراهم میکند که با واقعیت در هم تنیده است و برای شما طراحی شده تا از تمامی خدمات مانند تولید محتوا، بازی، تراکنش، ارتباطات و غیره لذت ببرید. همه اینها در یک دنیای مشترک گرد هم آمدهاند، جایی که بازیکنان و خالقان یکی هستند و میتوانند جهانهای خود را بسازند.
هم اکنون CRETA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های CRETA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.
به علاوه، می توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CRETA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می توانید در دارایی های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره CRETA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه های کارشناسان مطلع شوید.
منابع جامع ما به گونه ای طراحی شده اند که تجربه خرید CRETA شما را روان و آموزنده می سازند و اطمینان می دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.
برای درک عمیق تر CRETA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.
