قیمت لحظه‌ ای 1 CRETA به USD:

نمودار قیمت لحظه ای CRETA (CRETA)
اطلاعات قیمت CRETA (CRETA) به واحد USD

قیمت لحظه‌ ای CRETA (CRETA) برابر است با $ 0,003103. در 24 ساعت گذشته، CRETA در بازه قیمتی حداقل $ 0,003076 تا حداکثر $ 0,003307 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CRETA برابر با $ 2,382079672694401 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0,002823386193634558 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CRETA در یک ساعت گذشته +%0,06، در 24 ساعت گذشته -%1,52 و در 7 روز گذشته +%4,26 تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار CRETA (CRETA)

MATIC

ارزش بازار فعلی CRETA برابر است با $ 4,55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 63,32K. عرضه در گردش CRETA برابر است با 1,47B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31,03M است.

تاریخچه قیمت CRETA (CRETA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت CRETA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0,00004791-%1,52
30 روز$ -0,000284-%8,39
60 روز$ -0,000935-%23,16
90 روز$ -0,00205-%39,79
تغییر قیمت امروز CRETA

امروز، CRETA تغییر $ -0,00004791 (-%1,52) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه CRETA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0,000284 (-%8,39) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه CRETA

با گسترش بازه به 60 روز، CRETA تغییر $ -0,000935 (-%23,16) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه CRETA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0,00205 (-%39,79) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت CRETA (CRETA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت CRETA را ببینید.

CRETACRETA چیست

Creta توسط کارشناسان سطح‌بالای جهانی در زمینه توسعه موتور بازی، انتشار، بازاریابی و فناوری بلاکچین بنیان‌گذاری و ساخته شده است و تضمین می‌کند خلاقانه‌ترین و نوآورانه‌ترین پلتفرم بلاکچین با کیفیت و عملکرد پیشرفته باشد. CRETA یک دنیای چرخه‌ای فراهم می‌کند که با واقعیت در هم تنیده است و برای شما طراحی شده تا از تمامی خدمات مانند تولید محتوا، بازی، تراکنش، ارتباطات و غیره لذت ببرید. همه این‌ها در یک دنیای مشترک گرد هم آمده‌اند، جایی که بازیکنان و خالقان یکی هستند و می‌توانند جهان‌های خود را بسازند.

هم اکنون CRETA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های CRETA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CRETA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره CRETA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید CRETA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت CRETA (USD)

ارزش CRETA (CRETA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از CRETA (CRETA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت CRETA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت CRETA را بررسی کنید!

توکنومیکس CRETA (CRETA)

درک، توکنومیکس CRETA (CRETA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CRETA بیشتر بدانید!

نحوه خریدCRETA (CRETA)

آیا به دنبال نحوه خرید CRETA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی CRETA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CRETA به ارزهای محلی

برای درک عمیق‌ تر CRETA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی CRETA
کاوشگر بلاک

امروز CRETA (CRETA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CRETA به واحد USD برابر است با 0,003103 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CRETA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CRETA نسبت به USD برابر است با $ 0,003103. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار CRETA چقدر است؟
ارزش بازار CRETA برابر است با $ 4,55M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CRETA چقدر است؟
عرضه در گردش CRETA برابر است با 1,47B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CRETA چقدر بوده است؟
CRETA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2,382079672694401 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CRETA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CRETA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0,002823386193634558 USD رسید.
حجم معاملات CRETA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CRETA برابر است با $ 63,32K USD.
آیا CRETA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CRETA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CRETA مراجعه کنید.
