قیمت امروز UMA

قیمت لحظه‌ ای UMA (UMA) در حال حاضر برابر با $ 0.3263 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UMA به USD برابر با $ 0.3263 برای هر UMA می‌ باشد.

توکن UMA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #516 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29.58M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 90.65M UMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UMA در بازه‌ ای بین $ 0.3233 (حداقل) و $ 0.3308 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 43.36929981 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.3491875022081923 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UMA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -4.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.07K رسیده است.

اطلاعات بازار UMA (UMA)

رتبه No.516 ارزش بازار $ 29.58M$ 29.58M $ 29.58M حجم (24 ساعته) $ 52.07K$ 52.07K $ 52.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 42.06M$ 42.06M $ 42.06M سرمایه در گردش 90.65M 90.65M 90.65M عرضه کل 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 128,904,227.62302178 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی UMA برابر است با $ 29.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.07K. عرضه در گردش UMA برابر است با 90.65M، و عرضه کل آن 128904227.62302178 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.06M است.