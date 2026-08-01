قیمت امروز PMG

قیمت لحظه‌ ای PMG (PMG) در حال حاضر برابر با $ 0.0011271 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PMG به USD برابر با $ 0.0011271 برای هر PMG می‌ باشد.

توکن PMG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #7464 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 PMG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PMG در بازه‌ ای بین $ 0.0011271 (حداقل) و $ 0.0011271 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.4041552722486123 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.000217239097694816 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PMG طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار PMG (PMG)

رتبه No.7464 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 عرضه کل 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی PMG

ارزش بازار فعلی PMG برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش PMG برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.25M است.