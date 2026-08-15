قیمت امروز Biometric Financial

قیمت لحظه‌ ای Biometric Financial (BIOFI) در حال حاضر برابر با $ 0.00008006 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BIOFI به USD برابر با $ 0.00008006 برای هر BIOFI می‌ باشد.

توکن Biometric Financial در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #2362 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 313.38K است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.91B BIOFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BIOFI در بازه‌ ای بین $ 0.00008 (حداقل) و $ 0.0000829 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03033784490295954 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00006818680693282 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BIOFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +3.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Biometric Financial (BIOFI)

رتبه No.2362 ارزش بازار $ 313.38K$ 313.38K $ 313.38K حجم (24 ساعته) $ 54.64K$ 54.64K $ 54.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 800.60K$ 800.60K $ 800.60K سرمایه در گردش 3.91B 3.91B 3.91B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 39.14% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Biometric Financial برابر است با $ 313.38K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.64K. عرضه در گردش BIOFI برابر است با 3.91B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 800.60K است.