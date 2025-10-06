قیمت لحظه‌ ای Impossible Cloud Net امروز برابر است با 0.21745 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ICNT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ICNT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Impossible Cloud Net امروز برابر است با 0.21745 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ICNT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ICNT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Impossible Cloud Net

Impossible Cloud Net قیمت لحظه ای(ICNT)

قیمت لحظه‌ ای 1 ICNT به USD:

$0.21743
+1.35%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Impossible Cloud Net (ICNT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:47:29 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Impossible Cloud Net (ICNT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.21185
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.22071
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.21185
$ 0.22071
--
--
+1.07%

+1.35%

-5.14%

-5.14%

قیمت لحظه‌ ای Impossible Cloud Net (ICNT) برابر است با $ 0.21745. در 24 ساعت گذشته، ICNT در بازه قیمتی حداقل $ 0.21185 تا حداکثر $ 0.22071 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ICNT برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ICNT در یک ساعت گذشته +1.07%، در 24 ساعت گذشته +1.35% و در 7 روز گذشته -5.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Impossible Cloud Net (ICNT)

--
$ 57.10K
$ 152.22M
--
700,000,000
700,000,000
BASE

ارزش بازار فعلی Impossible Cloud Net برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.10K. عرضه در گردش ICNT برابر است با --، و عرضه کل آن 700000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 152.22M است.

تاریخچه قیمت Impossible Cloud Net (ICNT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Impossible Cloud Net برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0028962+1.35%
30 روز$ +0.01631+8.10%
60 روز$ -0.06928-24.17%
90 روز$ +0.01681+8.37%
تغییر قیمت امروز Impossible Cloud Net

امروز، ICNT تغییر $ +0.0028962 (+1.35%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Impossible Cloud Net

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.01631 (+8.10%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Impossible Cloud Net

با گسترش بازه به 60 روز، ICNT تغییر $ -0.06928 (-24.17%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Impossible Cloud Net

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.01681 (+8.37%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Impossible Cloud Net (ICNT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Impossible Cloud Net را ببینید.

Impossible Cloud NetICNT چیست

هم اکنون Impossible Cloud Net در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Impossible Cloud Net خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ ICNT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Impossible Cloud Net را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Impossible Cloud Net شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Impossible Cloud Net (USD)

ارزش Impossible Cloud Net (ICNT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Impossible Cloud Net (ICNT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Impossible Cloud Net را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Impossible Cloud Net را بررسی کنید!

توکنومیکس Impossible Cloud Net (ICNT)

درک، توکنومیکس Impossible Cloud Net (ICNT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ICNT بیشتر بدانید!

نحوه خریدImpossible Cloud Net (ICNT)

آیا به دنبال نحوه خرید Impossible Cloud Net هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Impossible Cloud Net را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

ICNT به ارزهای محلی

منابع Impossible Cloud Net

برای درک عمیق‌ تر Impossible Cloud Net، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Impossible Cloud Net
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Impossible Cloud Net

امروز Impossible Cloud Net (ICNT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ICNT به واحد USD برابر است با 0.21745 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ICNT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ICNT نسبت به USD برابر است با $ 0.21745. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Impossible Cloud Net چقدر است؟
ارزش بازار ICNT برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ICNT چقدر است؟
عرضه در گردش ICNT برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ICNT چقدر بوده است؟
ICNT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ICNT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ICNT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات ICNT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ICNT برابر است با $ 57.10K USD.
آیا ICNT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ICNT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ICNT مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Impossible Cloud Net (ICNT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب ICNT به USD

مقدار

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.21745 USD

معامله ICNT

/USDTICNT
$0.21743
$0.21743$0.21743
+1.39%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

