قیمت امروز Paris Saint-Germain

قیمت لحظه‌ ای Paris Saint-Germain (PSG) در حال حاضر برابر با $ 0.4845 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSG به USD برابر با $ 0.4845 برای هر PSG می‌ باشد.

توکن Paris Saint-Germain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1019 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.81M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.12M PSG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSG در بازه‌ ای بین $ 0.4836 (حداقل) و $ 0.4895 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 61.23039646 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.5326928003997011 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -7.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Paris Saint-Germain (PSG)

رتبه No.1019 ارزش بازار $ 7.81M$ 7.81M $ 7.81M حجم (24 ساعته) $ 56.55K$ 56.55K $ 56.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.64M$ 9.64M $ 9.64M سرمایه در گردش 16.12M 16.12M 16.12M حداکثر عرضه 19,890,000 19,890,000 19,890,000 عرضه کل 19,890,000 19,890,000 19,890,000 نرخ گردش 81.04% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Paris Saint-Germain برابر است با $ 7.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.55K. عرضه در گردش PSG برابر است با 16.12M، و عرضه کل آن 19890000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.64M است.