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قیمت لحظه‌ ای Paris Saint-Germain امروز برابر است با 0.4845 USD. ارزش بازار PSG معادل 7,810,326.49101095685 USD است. نرخ زنده PSG در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه‌ ای Paris Saint-Germain امروز برابر است با 0.4845 USD. ارزش بازار PSG معادل 7,810,326.49101095685 USD است. نرخ زنده PSG در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه‌ ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده‌ های کلیدی بازار دنبال کنید!

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اطلاعات قیمت PSG

جفت PSG چیست؟

وایت‌ پیپر PSG

وب‌سایت رسمی PSG

توکنومیکس PSG

پیش‌بینی قیمت PSG

تاریخچه PSG

راهنمای خرید PSG

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فیوچرز USDT-M PSG

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لوگو Paris Saint-Germain

قیمت لحظه ای Paris Saint-Germain(PSG)

قیمت لحظه‌ ای 1 PSG به USD:

$0.4845
$0.4845$0.4845
-0.24%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Paris Saint-Germain (PSG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 00:51:10 (UTC+8)

قیمت امروز Paris Saint-Germain

قیمت لحظه‌ ای Paris Saint-Germain (PSG) در حال حاضر برابر با $ 0.4845 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSG به USD برابر با $ 0.4845 برای هر PSG می‌ باشد.

توکن Paris Saint-Germain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1019 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7.81M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 16.12M PSG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSG در بازه‌ ای بین $ 0.4836 (حداقل) و $ 0.4895 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 61.23039646 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.5326928003997011 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -7.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Paris Saint-Germain (PSG)

No.1019

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

$ 56.55K
$ 56.55K$ 56.55K

$ 9.64M
$ 9.64M$ 9.64M

16.12M
16.12M 16.12M

19,890,000
19,890,000 19,890,000

19,890,000
19,890,000 19,890,000

81.04%

NONE

ارزش بازار فعلی Paris Saint-Germain برابر است با $ 7.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.55K. عرضه در گردش PSG برابر است با 16.12M، و عرضه کل آن 19890000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.64M است.

تاریخچه قیمت Paris Saint-Germain به USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.4836
$ 0.4836$ 0.4836
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.4895
$ 0.4895$ 0.4895
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.4836
$ 0.4836$ 0.4836

$ 0.4895
$ 0.4895$ 0.4895

$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646

$ 0.5326928003997011
$ 0.5326928003997011$ 0.5326928003997011

-0.17%

-0.24%

-7.08%

-7.08%

تاریخچه قیمت Paris Saint-Germain (PSG) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Paris Saint-Germain برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001166-0.24%
30 روز$ -0.0542-10.07%
60 روز$ -0.0682-12.34%
90 روز$ -0.5536-53.33%
تغییر قیمت امروز Paris Saint-Germain

امروز، PSG تغییر $ -0.001166 (-0.24%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Paris Saint-Germain

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0542 (-10.07%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Paris Saint-Germain

با گسترش بازه به 60 روز، PSG تغییر $ -0.0682 (-12.34%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Paris Saint-Germain

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.5536 (-53.33%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Paris Saint-Germain (PSG) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Paris Saint-Germain را ببینید.

پیش‌ بینی قیمت Paris Saint-Germain

پیش‌ بینی قیمت Paris Saint-Germain (PSG) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی PSG تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیش‌بینی قیمت Paris Saint-Germain (PSG) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)

تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Paris Saint-Germain احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.

ابزارهای MEXC
برای پیش‌ بینی‌ های لحظه‌ ای و تحلیل‌ های شخصی‌ تر، کاربران می‌ توانند از ابزار پیش‌ بینی قیمت MEXC و تحلیل‌ های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه‌ شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه‌ محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی‌ هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌ گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR).
می‌ خواهید بدانید قیمت Paris Saint-Germain در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش‌ بینی قیمت، می‌ توانید تحلیل‌ ها و برآوردهای قیمتی PSG برای سال‌ های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش‌ بینی قیمت Paris Saint-Germain کلیک کنید.

چگونه Paris Saint-Germain را بخریم و سرمایه‌ گذاری کنیم؟

آماده‌ اید سرمایه‌ گذاری در Paris Saint-Germain را آغاز کنید؟ خرید PSG در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه‌ کار است. پس از انجام اولین خرید، می‌توانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Paris Saint-Germain را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Paris Saint-Germain (PSG) همراهی کند.

مرحله 1

ثبت‌نام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC

ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
مرحله 2

افزودن USDT، USDC یا USDE به کیف پول شما

USDT، USDC و USDE تسهیل‌ گر معاملات در MEXC هستند. شما می‌ توانید USDT، USDC و USDE را از طریق انتقال بانکی، OTC یا معاملات P2P خریداری کنید.
مرحله 3

به صفحه معاملات اسپات بروید

در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4

توکن‌های خود را انتخاب کنید

با بیش از -- توکن موجود، می‌ توانید به راحتی بیت‌ کوین، اتریوم و توکن‌ های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5

خرید خود را تکمیل کنید

مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Paris Saint-Germain فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
راهنمای خرید Paris Saint-Germain (PSG)

با Paris Saint-Germain چه کاری می‌ توانید انجام دهید؟

در اختیار داشتن Paris Saint-Germain تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی‌ شود، بلکه فرصت‌ های گسترده‌ تری را پیش روی شما قرار می‌ دهد. می‌ توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب‌ های پس‌ انداز انعطاف‌ پذیر، پاداش‌ های غیرفعال کسب کنید یا با بهره‌ گیری از ابزارهای حرفه‌ ای معاملاتی، دارایی‌ های خود را توسعه دهید. چه سرمایه‌ گذار تازه‌ کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می‌ سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره‌ برداری حداکثری از توکن‌ های بیت‌ کوین شما معرفی شده است.

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Paris Saint-GermainPSG چیست

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

منابع Paris Saint-Germain

برای درک عمیق‌ تر Paris Saint-Germain، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Paris Saint-Germain
کاوشگر بلاک

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Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

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آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2026-08-16 00:51:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Paris Saint-Germain (PSG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
02-11 14:20:00به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
02-10 18:39:21داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
02-04 11:04:00به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
02-04 00:48:00به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشن‌های لانگ و شورت از بین رفتند
02-01 01:12:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایین‌ترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
01-28 07:44:00به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایین‌ترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه می‌دهد

درباره Paris Saint-Germain بیشتر کاوش کنید

PSG USDT (معاملات فیوچرز)

با استفاده از اهرم روی PSG پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز PSG/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره‌ برداری کنید.

معامله Paris Saint-Germain (PSG) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Paris Saint-Germain را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTPSG
$0.4848
$0.4848$0.4848
-0.38%
116.88K (USDT)

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قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب PSG به USD

مقدار

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0.4845 USD