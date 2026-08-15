قیمت امروز Audiera

قیمت لحظه‌ ای Audiera (BEAT) در حال حاضر برابر با $ 0.4681 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 29.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BEAT به USD برابر با $ 0.4681 برای هر BEAT می‌ باشد.

توکن Audiera در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 75.14M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 160.52M BEAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BEAT در بازه‌ ای بین $ 0.45463 (حداقل) و $ 0.71098 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BEAT طی یک ساعت گذشته به میزان -2.57% و در هفت روز اخیر به میزان -81.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.23M رسیده است.

اطلاعات بازار Audiera (BEAT)

ارزش بازار $ 75.14M$ 75.14M $ 75.14M حجم (24 ساعته) $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 468.10M$ 468.10M $ 468.10M سرمایه در گردش 160.52M 160.52M 160.52M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 16.05% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Audiera برابر است با $ 75.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.23M. عرضه در گردش BEAT برابر است با 160.52M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 468.10M است.