قیمت امروز Cattoverse

قیمت لحظه‌ ای Cattoverse (CS) در حال حاضر برابر با $ 0.000012 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 33.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CS به USD برابر با $ 0.000012 برای هر CS می‌ باشد.

توکن Cattoverse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CS در بازه‌ ای بین $ 0.000006 (حداقل) و $ 0.000088 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CS طی یک ساعت گذشته به میزان -14.29% و در هفت روز اخیر به میزان -89.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.57K رسیده است.

اطلاعات بازار Cattoverse (CS)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 7.57K$ 7.57K $ 7.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Cattoverse برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.57K. عرضه در گردش CS برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.20K است.