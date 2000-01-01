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برترین توکن‌ های لایه 1 بر اساس ارزش بازار

بلاک‌ چین‌ های لایه 1 (L1) به‌ عنوان زیرساخت پایه اکوسیستم Web3 عمل می‌کنند و به‌صورت مستقل تراکنش‌ ها را پردازش و ثبت می‌کنند. این شبکه‌های اصلی از مکانیزم‌های اجماع بومی برای تضمین امنیت و غیرمتمرکز بودن استفاده می‌کنند. توسعه‌ دهندگان اپلیکیشن‌ های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند را مستقیماً روی این بلاک‌چین‌ها ایجاد می‌کنند. از نمونه‌های برجسته می‌ توان به بیت‌ کوین، اتریوم و سولانا اشاره کرد.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,158.74
+0.04%
+0.39%
-2.91%
$ 1.27T
$ 2.99K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,884.84
+0.05%
+0.25%
-1.74%
$ 227.37B
$ 24.42K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 609.64
0.00%
+0.63%
+1.00%
$ 82.30B
$ 11.17K
4
XRP
XRP
XRP
$ 1.0049
+0.03%
+1.15%
-3.18%
$ 62.30B
$ 7.91M
5
Solana
Solana
SOL
$ 75.63
+0.13%
+0.64%
-1.84%
$ 43.84B
$ 197.22K
6
Tron
Tron
TRX
$ 0.3314
+0.03%
-0.24%
+0.55%
$ 31.45B
$ 11.43M
7
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 57.08
+0.04%
+1.49%
+5.74%
$ 14.47B
$ 6.70K
8
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.72
+0.17%
-0.35%
-4.96%
$ 8.18B
$ 1.31K
9
Monero
Monero
XMR
$ 409.47
-0.55%
+3.08%
+5.05%
$ 7.71B
$ 4.25K
10
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1775
-0.22%
-0.73%
-9.84%
$ 6.46B
$ 7.25M
11
Stellar
Stellar
XLM
$ 0.1588
+0.19%
+0.57%
-2.71%
$ 5.34B
$ 1.29M
12
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.5
+0.20%
+0.15%
-5.42%
$ 4.09B
$ 21.13K
13
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09908
+0.41%
+1.26%
-3.50%
$ 3.81B
$ 2.39M
14
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.354
-0.07%
+1.65%
+1.65%
$ 3.63B
$ 466.28K
15
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.14
-0.11%
+1.22%
-3.43%
$ 3.41B
$ 42.99K
16
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06563
-0.06%
+0.55%
-5.12%
$ 2.85B
$ 1.03M
17
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.489
-0.08%
+1.11%
-0.40%
$ 2.80B
$ 64.15K
18
$ 0.6808
+0.09%
+0.55%
-2.34%
$ 2.74B
$ 606.62K
19
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.78
+0.07%
-0.09%
-3.28%
$ 2.18B
$ 3.34K
20
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04768
+0.15%
-0.81%
-1.08%
$ 2.14B
$ 1.76M
21
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6382
+0.01%
+0.78%
+0.74%
$ 2.13B
$ 215.21K
22
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11482
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
23
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.249
-0.40%
+0.72%
+2.28%
$ 1.25B
$ 90.26K
24
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.27
+0.32%
+1.62%
-3.24%
$ 985.07M
$ 5.54K
25
Pi Network
Pi Network
PI
$ 0.08746
-0.45%
-2.60%
-4.05%
$ 936.48M
$ 1.22M
26
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07962
-0.16%
+0.70%
-5.93%
$ 710.73M
$ 697.53K
27
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.025954
+0.56%
+1.41%
-2.51%
$ 709.86M
$ 20.16M
28
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.07959
-0.48%
-3.76%
-13.11%
$ 614.11M
$ 19.91M
29
XDC Network
XDC Network
XDC
$ 0.02686
0.00%
-0.07%
-0.22%
$ 551.55M
$ 2.63M
30
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6881
+0.13%
+2.14%
-2.84%
$ 544.18M
$ 1.53M
31
$ 0.005953
+0.08%
-0.07%
-2.59%
$ 509.06M
$ 12.62M
32
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5403
-0.02%
+0.75%
-9.75%
$ 448.11M
$ 130.54K
33
Provenance Blockchain
Provenance Blockchain
HASH
$ 0.00753286
+0.15%
+0.01%
-5.12%
$ 425.71M
$ 4.37K
34
Injective
Injective
INJ
$ 4.178
+0.05%
-0.74%
-4.63%
$ 418.38M
$ 215.38K
35
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004512
+0.31%
+0.96%
-5.07%
$ 388.39M
$ 8.76M
36
SEI
SEI
SEI
$ 0.04005
+0.15%
-0.10%
-4.10%
$ 288.64M
$ 1.51M
37
TIA
TIA
TIA
$ 0.3047
+0.10%
+0.56%
-6.69%
$ 279.94M
$ 546.80K
38
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 103.65
+0.03%
+0.32%
-2.73%
$ 274.01M
$ 934.99
39
Monad
Monad
MON
$ 0.02091
+0.10%
-1.19%
-1.80%
$ 245.61M
$ 8.30M
40
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1995
+0.40%
+2.20%
-2.44%
$ 217.03M
$ 298.91K
41
Decred
Decred
DCR
$ 12.08
-0.13%
-0.15%
-6.72%
$ 210.83M
$ 5.27K
42
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 63,019
+0.07%
+0.00%
-2.92%
$ 206.14M
$ 7.82M
43
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02465
+0.53%
-2.65%
-10.20%
$ 156.43M
$ 2.43M
44
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03277
-0.03%
-0.67%
-7.70%
$ 147.00M
$ 1.74M
45
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4212
+0.29%
+0.81%
-2.72%
$ 142.66M
$ 205.06K
46
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001483
-0.47%
+0.14%
-8.18%
$ 142.29M
$ 55.70M
47
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.138093
-0.01%
+0.01%
-1.36%
$ 138.09M
$ 9.81M
48
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07627
-0.53%
+1.15%
-1.90%
$ 137.36M
$ 19.81M
49
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.549
+0.34%
-2.50%
+0.04%
$ 130.90M
$ 70.62K
50
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01257
+0.32%
+1.62%
-5.49%
$ 130.89M
$ 5.13M

سوالات متداول

رمزارزهای لایه 1 چیست؟
رمزارزهای لایه 1 توکن‌های بومی شبکه‌های بلاکچینی مستقل هستند. این شبکه‌ها دارای سازوکار اجماع اختصاصی بوده و تراکنش‌ها را به‌طور مستقیم بر بستر زیرساخت اصلی خود پردازش می‌کنند.
بلاکچین‌های لایه 1 چه تفاوتی با شبکه‌های مقیاس‌پذیری لایه 2 دارند؟
بلاکچین‌های لایه 1 به‌عنوان لایه پایه امنیت و تسویه عمل می‌کنند، در حالی که شبکه‌های مقیاس‌پذیری لایه 2 بر روی آن‌ها ساخته می‌شوند تا تراکنش‌ها را سریع‌تر و با هزینه کمتر اجرا کرده و در نهایت داده‌های نهایی را به لایه 1 بازگردانند.
چه عواملی ارزش‌گذاری بازار توکن‌های لایه 1 را تعیین می‌کنند؟
ارزش‌گذاری بازار توکن‌های لایه 1 عمدتاً تحت تأثیر عواملی مانند میزان پذیرش توسط توسعه‌دهندگان، شاخص‌های کاربران فعال، ارزش کل قفل‌شده در شبکه و همچنین کاربرد توکن برای پرداخت کارمزدهای تراکنش قرار دارد.
چرا کارمزدهای تراکنش برای بلاکچین‌های لایه 1 ضروری است؟
کارمزدهای تراکنش در شبکه‌های لایه 1 انگیزه لازم را برای استخراج‌کنندگان یا اعتبارسنج‌ها فراهم می‌کند تا عملیات را پردازش کرده و دفترکل را ایمن نگه دارند، و در عین حال از بروز حملات اسپم مخرب در شبکه جلوگیری می‌کند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش لایه 1 (L1)، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.