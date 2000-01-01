بلاک چین های لایه 1 (L1) به عنوان زیرساخت پایه اکوسیستم Web3 عمل میکنند و بهصورت مستقل تراکنش ها را پردازش و ثبت میکنند. این شبکههای اصلی از مکانیزمهای اجماع بومی برای تضمین امنیت و غیرمتمرکز بودن استفاده میکنند. توسعه دهندگان اپلیکیشن های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند را مستقیماً روی این بلاکچینها ایجاد میکنند. از نمونههای برجسته می توان به بیت کوین، اتریوم و سولانا اشاره کرد.
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