قیمت امروز OKB

قیمت لحظه‌ ای OKB (OKB) در حال حاضر برابر با $ 107.863 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OKB به USD برابر با $ 107.863 برای هر OKB می‌ باشد.

توکن OKB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #44 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.27B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00M OKB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OKB در بازه‌ ای بین $ 104.684 (حداقل) و $ 109.656 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 257.0287701424029 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.25311487482 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OKB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.31% و در هفت روز اخیر به میزان +15.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 281.83K رسیده است.

اطلاعات بازار OKB (OKB)

رتبه No.44 ارزش بازار $ 2.27B$ 2.27B $ 2.27B حجم (24 ساعته) $ 281.83K$ 281.83K $ 281.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.27B$ 2.27B $ 2.27B سرمایه در گردش 21.00M 21.00M 21.00M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 نرخ گردش 100.00% سهم بازار 0.07% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی OKB برابر است با $ 2.27B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 281.83K. عرضه در گردش OKB برابر است با 21.00M، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.27B است.