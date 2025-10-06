Xeleb ProtocolXCX چیست

Xeleb – هاب اینفلوئنسر عامل های هوش مصنوعی که در آن هوش مصنوعی کاربرد واقعی ارائه میدهد.Xeleb یک پلتفرم نسل جدید است که به افراد و کسبوکارها امکان میدهد عاملهای هوش مصنوعی با کاربردهای واقعی ایجاد، مالکیت و کسب درآمد کنند.با ترکیب هوش مصنوعی و وب3، Xeleb مالکیت توکنیزه شده عاملها، تعاملات مبتنی بر کاربرد و رشد جامعه محور را ممکن میسازد.ماموریت ما پر کردن شکاف بین نوآوری در هوش مصنوعی و اقتصاد خالق است — تا کاربران عادی را به سازندگان و بهره برداران از ارزش تولید شده توسط هوش مصنوعی تبدیل کنیم.

منابع Xeleb Protocol

برای درک عمیق‌ تر Xeleb Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Xeleb Protocol امروز Xeleb Protocol (XCX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XCX به واحد USD برابر است با 0.03586 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XCX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03586 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XCX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Xeleb Protocol چقدر است؟ ارزش بازار XCX برابر است با $ 3.88M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XCX چقدر است؟ عرضه در گردش XCX برابر است با 108.30M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XCX چقدر بوده است؟ XCX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09145411179261065 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XCX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XCX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.029927374357583258 USD رسید. حجم معاملات XCX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XCX برابر است با $ 301.95K USD . آیا XCX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XCX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XCX مراجعه کنید.

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

