اطلاعات بیشتر درباره XCX

اطلاعات قیمت XCX

وایت‌ پیپر XCX

وب‌سایت رسمی XCX

توکنومیکس XCX

پیش‌بینی قیمت XCX

تاریخچه XCX

راهنمای خرید XCX

مبدل XCX به ارز فیات

اسپات XCX

فیوچرز USDT-M XCX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Xeleb Protocol

Xeleb Protocol قیمت لحظه ای(XCX)

قیمت لحظه‌ ای 1 XCX به USD:

$0.03611
-5.91%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Xeleb Protocol (XCX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:24:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Xeleb Protocol (XCX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03513
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04631
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03513
$ 0.04631
$ 0.09145411179261065
$ 0.029927374357583258
-3.09%

-5.91%

-10.87%

-10.87%

قیمت لحظه‌ ای Xeleb Protocol (XCX) برابر است با $ 0.03586. در 24 ساعت گذشته، XCX در بازه قیمتی حداقل $ 0.03513 تا حداکثر $ 0.04631 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XCX برابر با $ 0.09145411179261065 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.029927374357583258 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XCX در یک ساعت گذشته -3.09%، در 24 ساعت گذشته -5.91% و در 7 روز گذشته -10.87% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Xeleb Protocol (XCX)

No.1548

$ 3.88M
$ 301.95K
$ 35.86M
108.30M
1,000,000,000
999,939,077.0283595
10.83%

BSC

ارزش بازار فعلی Xeleb Protocol برابر است با $ 3.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 301.95K. عرضه در گردش XCX برابر است با 108.30M، و عرضه کل آن 999939077.0283595 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.86M است.

تاریخچه قیمت Xeleb Protocol (XCX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Xeleb Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0022681-5.91%
30 روز$ -0.02378-39.88%
60 روز$ -0.00807-18.38%
90 روز$ +0.01586+79.30%
تغییر قیمت امروز Xeleb Protocol

امروز، XCX تغییر $ -0.0022681 (-5.91%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Xeleb Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.02378 (-39.88%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Xeleb Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، XCX تغییر $ -0.00807 (-18.38%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Xeleb Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.01586 (+79.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Xeleb Protocol (XCX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Xeleb Protocol را ببینید.

Xeleb ProtocolXCX چیست

Xeleb – هاب اینفلوئنسر عامل های هوش مصنوعی که در آن هوش مصنوعی کاربرد واقعی ارائه میدهد.Xeleb یک پلتفرم نسل جدید است که به افراد و کسبوکارها امکان میدهد عاملهای هوش مصنوعی با کاربردهای واقعی ایجاد، مالکیت و کسب درآمد کنند.با ترکیب هوش مصنوعی و وب3، Xeleb مالکیت توکنیزه شده عاملها، تعاملات مبتنی بر کاربرد و رشد جامعه محور را ممکن میسازد.ماموریت ما پر کردن شکاف بین نوآوری در هوش مصنوعی و اقتصاد خالق است — تا کاربران عادی را به سازندگان و بهره برداران از ارزش تولید شده توسط هوش مصنوعی تبدیل کنیم.

هم اکنون Xeleb Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Xeleb Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ XCX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Xeleb Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Xeleb Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Xeleb Protocol (USD)

ارزش Xeleb Protocol (XCX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Xeleb Protocol (XCX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Xeleb Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Xeleb Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس Xeleb Protocol (XCX)

درک، توکنومیکس Xeleb Protocol (XCX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XCX بیشتر بدانید!

نحوه خریدXeleb Protocol (XCX)

آیا به دنبال نحوه خرید Xeleb Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Xeleb Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XCX به ارزهای محلی

منابع Xeleb Protocol

برای درک عمیق‌ تر Xeleb Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Xeleb Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Xeleb Protocol

امروز Xeleb Protocol (XCX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XCX به واحد USD برابر است با 0.03586 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XCX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XCX نسبت به USD برابر است با $ 0.03586. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Xeleb Protocol چقدر است؟
ارزش بازار XCX برابر است با $ 3.88M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XCX چقدر است؟
عرضه در گردش XCX برابر است با 108.30M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XCX چقدر بوده است؟
XCX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09145411179261065 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XCX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XCX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.029927374357583258 USD رسید.
حجم معاملات XCX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XCX برابر است با $ 301.95K USD.
آیا XCX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XCX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XCX مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Xeleb Protocol (XCX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

