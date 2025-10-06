قیمت لحظه‌ ای Apple xStock امروز برابر است با 268.75 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AAPLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AAPLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Apple xStock امروز برابر است با 268.75 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AAPLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AAPLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Apple xStock

Apple xStock قیمت لحظه ای(AAPLX)

قیمت لحظه‌ ای 1 AAPLX به USD:

$268.8
$268.8
+1.18%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Apple xStock (AAPLX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:51:45 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Apple xStock (AAPLX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 264.43
$ 264.43
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 270.03
$ 270.03
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 264.43
$ 264.43

$ 270.03
$ 270.03

$ 218.05582778461107
$ 218.05582778461107

$ 204.46269321696604
$ 204.46269321696604

0.00%

+1.18%

+2.32%

+2.32%

قیمت لحظه‌ ای Apple xStock (AAPLX) برابر است با $ 268.75. در 24 ساعت گذشته، AAPLX در بازه قیمتی حداقل $ 264.43 تا حداکثر $ 270.03 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AAPLX برابر با $ 218.05582778461107 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 204.46269321696604 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AAPLX در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته +1.18% و در 7 روز گذشته +2.32% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Apple xStock (AAPLX)

No.1899

$ 1.61M
$ 1.61M

$ 62.14K
$ 62.14K

$ 2.42M
$ 2.42M

6.00K
6.00K

8,999.85946485
8,999.85946485

SOL

ارزش بازار فعلی Apple xStock برابر است با $ 1.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.14K. عرضه در گردش AAPLX برابر است با 6.00K، و عرضه کل آن 8999.85946485 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.42M است.

تاریخچه قیمت Apple xStock (AAPLX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Apple xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +3.1348+1.18%
30 روز$ +13.3+5.20%
60 روز$ +35.42+15.18%
90 روز$ +57.49+27.21%
تغییر قیمت امروز Apple xStock

امروز، AAPLX تغییر $ +3.1348 (+1.18%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Apple xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +13.3 (+5.20%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Apple xStock

با گسترش بازه به 60 روز، AAPLX تغییر $ +35.42 (+15.18%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Apple xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +57.49 (+27.21%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Apple xStock (AAPLX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Apple xStock را ببینید.

Apple xStockAAPLX چیست

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

هم اکنون Apple xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Apple xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AAPLX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Apple xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Apple xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Apple xStock (USD)

ارزش Apple xStock (AAPLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Apple xStock (AAPLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Apple xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Apple xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Apple xStock (AAPLX)

درک، توکنومیکس Apple xStock (AAPLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AAPLX بیشتر بدانید!

نحوه خریدApple xStock (AAPLX)

آیا به دنبال نحوه خرید Apple xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Apple xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AAPLX به ارزهای محلی

1 Apple xStock(AAPLX) به VND
7,072,156.25
1 Apple xStock(AAPLX) به AUD
A$408.5
1 Apple xStock(AAPLX) به GBP
198.875
1 Apple xStock(AAPLX) به EUR
228.4375
1 Apple xStock(AAPLX) به USD
$268.75
1 Apple xStock(AAPLX) به MYR
RM1,128.75
1 Apple xStock(AAPLX) به TRY
11,276.75
1 Apple xStock(AAPLX) به JPY
¥40,850
1 Apple xStock(AAPLX) به ARS
ARS$385,027.375
1 Apple xStock(AAPLX) به RUB
21,295.75
1 Apple xStock(AAPLX) به INR
23,709.125
1 Apple xStock(AAPLX) به IDR
Rp4,479,164.875
1 Apple xStock(AAPLX) به PHP
15,893.875
1 Apple xStock(AAPLX) به EGP
￡E.12,749.5
1 Apple xStock(AAPLX) به BRL
R$1,443.1875
1 Apple xStock(AAPLX) به CAD
C$373.5625
1 Apple xStock(AAPLX) به BDT
32,889.625
1 Apple xStock(AAPLX) به NGN
391,762.25
1 Apple xStock(AAPLX) به COP
$1,033,652.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به ZAR
R.4,627.875
1 Apple xStock(AAPLX) به UAH
11,319.75
1 Apple xStock(AAPLX) به TZS
T.Sh.663,578.6875
1 Apple xStock(AAPLX) به VES
Bs57,243.75
1 Apple xStock(AAPLX) به CLP
$252,625
1 Apple xStock(AAPLX) به PKR
Rs75,873.5
1 Apple xStock(AAPLX) به KZT
144,566
1 Apple xStock(AAPLX) به THB
฿8,766.625
1 Apple xStock(AAPLX) به TWD
NT$8,237.1875
1 Apple xStock(AAPLX) به AED
د.إ986.3125
1 Apple xStock(AAPLX) به CHF
Fr212.3125
1 Apple xStock(AAPLX) به HKD
HK$2,085.5
1 Apple xStock(AAPLX) به AMD
֏103,283.3125
1 Apple xStock(AAPLX) به MAD
.د.م2,477.875
1 Apple xStock(AAPLX) به MXN
$4,942.3125
1 Apple xStock(AAPLX) به SAR
ريال1,007.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به ETB
Br40,704.875
1 Apple xStock(AAPLX) به KES
KSh34,744
1 Apple xStock(AAPLX) به JOD
د.أ190.54375
1 Apple xStock(AAPLX) به PLN
975.5625
1 Apple xStock(AAPLX) به RON
лв1,171.75
1 Apple xStock(AAPLX) به SEK
kr2,515.5
1 Apple xStock(AAPLX) به BGN
лв448.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به HUF
Ft89,582.4375
1 Apple xStock(AAPLX) به CZK
5,606.125
1 Apple xStock(AAPLX) به KWD
د.ك82.2375
1 Apple xStock(AAPLX) به ILS
873.4375
1 Apple xStock(AAPLX) به BOB
Bs1,859.75
1 Apple xStock(AAPLX) به AZN
456.875
1 Apple xStock(AAPLX) به TJS
SM2,485.9375
1 Apple xStock(AAPLX) به GEL
731
1 Apple xStock(AAPLX) به AOA
Kz245,882.0625
1 Apple xStock(AAPLX) به BHD
.د.ب101.05
1 Apple xStock(AAPLX) به BMD
$268.75
1 Apple xStock(AAPLX) به DKK
kr1,720
1 Apple xStock(AAPLX) به HNL
L7,081.5625
1 Apple xStock(AAPLX) به MUR
12,222.75
1 Apple xStock(AAPLX) به NAD
$4,627.875
1 Apple xStock(AAPLX) به NOK
kr2,682.125
1 Apple xStock(AAPLX) به NZD
$464.9375
1 Apple xStock(AAPLX) به PAB
B/.268.75
1 Apple xStock(AAPLX) به PGK
K1,128.75
1 Apple xStock(AAPLX) به QAR
ر.ق978.25
1 Apple xStock(AAPLX) به RSD
дин.27,025.5
1 Apple xStock(AAPLX) به UZS
soʻm3,277,438.5
1 Apple xStock(AAPLX) به ALL
L22,346.5625
1 Apple xStock(AAPLX) به ANG
ƒ481.0625
1 Apple xStock(AAPLX) به AWG
ƒ483.75
1 Apple xStock(AAPLX) به BBD
$537.5
1 Apple xStock(AAPLX) به BAM
KM451.5
1 Apple xStock(AAPLX) به BIF
Fr799,800
1 Apple xStock(AAPLX) به BND
$346.6875
1 Apple xStock(AAPLX) به BSD
$268.75
1 Apple xStock(AAPLX) به JMD
$43,094.0625
1 Apple xStock(AAPLX) به KHR
1,083,667.1875
1 Apple xStock(AAPLX) به KMF
Fr113,681.25
1 Apple xStock(AAPLX) به LAK
5,842,391.1875
1 Apple xStock(AAPLX) به LKR
රු81,759.125
1 Apple xStock(AAPLX) به MDL
L4,552.625
1 Apple xStock(AAPLX) به MGA
Ar1,205,155.625
1 Apple xStock(AAPLX) به MOP
P2,150
1 Apple xStock(AAPLX) به MVR
4,111.875
1 Apple xStock(AAPLX) به MWK
MK466,579.5625
1 Apple xStock(AAPLX) به MZN
MT17,175.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به NPR
रु37,942.125
1 Apple xStock(AAPLX) به PYG
1,905,975
1 Apple xStock(AAPLX) به RWF
Fr389,956.25
1 Apple xStock(AAPLX) به SBD
$2,211.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به SCR
3,673.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به SRD
$10,720.4375
1 Apple xStock(AAPLX) به SVC
$2,351.5625
1 Apple xStock(AAPLX) به SZL
L4,627.875
1 Apple xStock(AAPLX) به TMT
m943.3125
1 Apple xStock(AAPLX) به TND
د.ت784.2125
1 Apple xStock(AAPLX) به TTD
$1,824.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به UGX
Sh936,325
1 Apple xStock(AAPLX) به XAF
Fr151,037.5
1 Apple xStock(AAPLX) به XCD
$725.625
1 Apple xStock(AAPLX) به XOF
Fr151,037.5
1 Apple xStock(AAPLX) به XPF
Fr27,412.5
1 Apple xStock(AAPLX) به BWP
P3,587.8125
1 Apple xStock(AAPLX) به BZD
$540.1875
1 Apple xStock(AAPLX) به CVE
$25,507.0625
1 Apple xStock(AAPLX) به DJF
Fr47,568.75
1 Apple xStock(AAPLX) به DOP
$17,213.4375
1 Apple xStock(AAPLX) به DZD
د.ج34,942.875
1 Apple xStock(AAPLX) به FJD
$607.375
1 Apple xStock(AAPLX) به GNF
Fr2,336,781.25
1 Apple xStock(AAPLX) به GTQ
Q2,058.625
1 Apple xStock(AAPLX) به GYD
$56,270.875
1 Apple xStock(AAPLX) به ISK
kr32,787.5

منابع Apple xStock

برای درک عمیق‌ تر Apple xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Apple xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Apple xStock

امروز Apple xStock (AAPLX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AAPLX به واحد USD برابر است با 268.75 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AAPLX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AAPLX نسبت به USD برابر است با $ 268.75. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Apple xStock چقدر است؟
ارزش بازار AAPLX برابر است با $ 1.61M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AAPLX چقدر است؟
عرضه در گردش AAPLX برابر است با 6.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AAPLX چقدر بوده است؟
AAPLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 218.05582778461107 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AAPLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AAPLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 204.46269321696604 USD رسید.
حجم معاملات AAPLX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AAPLX برابر است با $ 62.14K USD.
آیا AAPLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AAPLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AAPLX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:51:45 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Apple xStock (AAPLX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

