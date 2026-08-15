قیمت امروز CRYPGPT

قیمت لحظه‌ ای CRYPGPT (CRYPGPT) در حال حاضر برابر با $ 0.05279 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRYPGPT به USD برابر با $ 0.05279 برای هر CRYPGPT می‌ باشد.

توکن CRYPGPT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- CRYPGPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRYPGPT در بازه‌ ای بین $ 0.05213 (حداقل) و $ 0.05312 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRYPGPT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.31% و در هفت روز اخیر به میزان +0.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 27.48K رسیده است.

اطلاعات بازار CRYPGPT (CRYPGPT)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 27.48K$ 27.48K $ 27.48K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 44.87M$ 44.87M $ 44.87M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 850,000,000 850,000,000 850,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی CRYPGPT برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 27.48K. عرضه در گردش CRYPGPT برابر است با --، و عرضه کل آن 850000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 44.87M است.