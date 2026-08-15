قیمت امروز MULTIVERSX

قیمت لحظه‌ ای MULTIVERSX (EGLD) در حال حاضر برابر با $ 2.651 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EGLD به USD برابر با $ 2.651 برای هر EGLD می‌ باشد.

توکن MULTIVERSX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #191 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79.91M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 30.14M EGLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EGLD در بازه‌ ای بین $ 2.556 (حداقل) و $ 2.709 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 542.57962234490558814 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 2.697036119242762 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EGLD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -0.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.24K رسیده است.

اطلاعات بازار MULTIVERSX (EGLD)

رتبه No.191 ارزش بازار $ 79.91M$ 79.91M $ 79.91M حجم (24 ساعته) $ 70.24K$ 70.24K $ 70.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.28M$ 83.28M $ 83.28M سرمایه در گردش 30.14M 30.14M 30.14M حداکثر عرضه 31,415,926 31,415,926 31,415,926 عرضه کل 30,146,860 30,146,860 30,146,860 نرخ گردش 95.94% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی EGLD

ارزش بازار فعلی MULTIVERSX برابر است با $ 79.91M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.24K. عرضه در گردش EGLD برابر است با 30.14M، و عرضه کل آن 30146860 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.28M است.