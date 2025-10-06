قیمت لحظه‌ ای Cisco Systems امروز برابر است با 71.72 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CSCOON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CSCOON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cisco Systems امروز برابر است با 71.72 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CSCOON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CSCOON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CSCOON

اطلاعات قیمت CSCOON

وب‌سایت رسمی CSCOON

توکنومیکس CSCOON

پیش‌بینی قیمت CSCOON

تاریخچه CSCOON

راهنمای خرید CSCOON

مبدل CSCOON به ارز فیات

اسپات CSCOON

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Cisco Systems

Cisco Systems قیمت لحظه ای(CSCOON)

قیمت لحظه‌ ای 1 CSCOON به USD:

$71.72
$71.72$71.72
+0.49%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cisco Systems (CSCOON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:00:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cisco Systems (CSCOON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 70.61
$ 70.61$ 70.61
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 71.88
$ 71.88$ 71.88
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 70.61
$ 70.61$ 70.61

$ 71.88
$ 71.88$ 71.88

$ 71.98673221922927
$ 71.98673221922927$ 71.98673221922927

$ 66.14352617950215
$ 66.14352617950215$ 66.14352617950215

+0.01%

+0.49%

+0.94%

+0.94%

قیمت لحظه‌ ای Cisco Systems (CSCOON) برابر است با $ 71.72. در 24 ساعت گذشته، CSCOON در بازه قیمتی حداقل $ 70.61 تا حداکثر $ 71.88 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CSCOON برابر با $ 71.98673221922927 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 66.14352617950215 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CSCOON در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.49% و در 7 روز گذشته +0.94% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cisco Systems (CSCOON)

No.1915

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

$ 57.16K
$ 57.16K$ 57.16K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

24.86K
24.86K 24.86K

24,859.76378848
24,859.76378848 24,859.76378848

ETH

ارزش بازار فعلی Cisco Systems برابر است با $ 1.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.16K. عرضه در گردش CSCOON برابر است با 24.86K، و عرضه کل آن 24859.76378848 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.78M است.

تاریخچه قیمت Cisco Systems (CSCOON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Cisco Systems برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.3497+0.49%
30 روز$ +4.42+6.56%
60 روز$ +31.72+79.30%
90 روز$ +31.72+79.30%
تغییر قیمت امروز Cisco Systems

امروز، CSCOON تغییر $ +0.3497 (+0.49%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Cisco Systems

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +4.42 (+6.56%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Cisco Systems

با گسترش بازه به 60 روز، CSCOON تغییر $ +31.72 (+79.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Cisco Systems

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +31.72 (+79.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Cisco Systems (CSCOON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Cisco Systems را ببینید.

Cisco SystemsCSCOON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Cisco Systems در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Cisco Systems خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CSCOON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Cisco Systems را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Cisco Systems شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Cisco Systems (USD)

ارزش Cisco Systems (CSCOON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cisco Systems (CSCOON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cisco Systems را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cisco Systems را بررسی کنید!

توکنومیکس Cisco Systems (CSCOON)

درک، توکنومیکس Cisco Systems (CSCOON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CSCOON بیشتر بدانید!

نحوه خریدCisco Systems (CSCOON)

آیا به دنبال نحوه خرید Cisco Systems هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Cisco Systems را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CSCOON به ارزهای محلی

1 Cisco Systems(CSCOON) به VND
1,887,311.8
1 Cisco Systems(CSCOON) به AUD
A$109.0144
1 Cisco Systems(CSCOON) به GBP
53.0728
1 Cisco Systems(CSCOON) به EUR
60.962
1 Cisco Systems(CSCOON) به USD
$71.72
1 Cisco Systems(CSCOON) به MYR
RM301.224
1 Cisco Systems(CSCOON) به TRY
3,009.3712
1 Cisco Systems(CSCOON) به JPY
¥10,901.44
1 Cisco Systems(CSCOON) به ARS
ARS$102,750.3752
1 Cisco Systems(CSCOON) به RUB
5,683.0928
1 Cisco Systems(CSCOON) به INR
6,327.1384
1 Cisco Systems(CSCOON) به IDR
Rp1,195,332.8552
1 Cisco Systems(CSCOON) به PHP
4,241.5208
1 Cisco Systems(CSCOON) به EGP
￡E.3,402.3968
1 Cisco Systems(CSCOON) به BRL
R$385.1364
1 Cisco Systems(CSCOON) به CAD
C$99.6908
1 Cisco Systems(CSCOON) به BDT
8,777.0936
1 Cisco Systems(CSCOON) به NGN
104,547.6784
1 Cisco Systems(CSCOON) به COP
$275,845.878
1 Cisco Systems(CSCOON) به ZAR
R.1,235.0184
1 Cisco Systems(CSCOON) به UAH
3,020.8464
1 Cisco Systems(CSCOON) به TZS
T.Sh.177,086.0036
1 Cisco Systems(CSCOON) به VES
Bs15,276.36
1 Cisco Systems(CSCOON) به CLP
$67,416.8
1 Cisco Systems(CSCOON) به PKR
Rs20,247.9904
1 Cisco Systems(CSCOON) به KZT
38,579.6224
1 Cisco Systems(CSCOON) به THB
฿2,339.5064
1 Cisco Systems(CSCOON) به TWD
NT$2,198.218
1 Cisco Systems(CSCOON) به AED
د.إ263.2124
1 Cisco Systems(CSCOON) به CHF
Fr56.6588
1 Cisco Systems(CSCOON) به HKD
HK$556.5472
1 Cisco Systems(CSCOON) به AMD
֏27,562.7132
1 Cisco Systems(CSCOON) به MAD
.د.م661.2584
1 Cisco Systems(CSCOON) به MXN
$1,318.9308
1 Cisco Systems(CSCOON) به SAR
ريال268.95
1 Cisco Systems(CSCOON) به ETB
Br10,862.7112
1 Cisco Systems(CSCOON) به KES
KSh9,271.9616
1 Cisco Systems(CSCOON) به JOD
د.أ50.84948
1 Cisco Systems(CSCOON) به PLN
260.3436
1 Cisco Systems(CSCOON) به RON
лв312.6992
1 Cisco Systems(CSCOON) به SEK
kr671.2992
1 Cisco Systems(CSCOON) به BGN
лв119.7724
1 Cisco Systems(CSCOON) به HUF
Ft23,906.4276
1 Cisco Systems(CSCOON) به CZK
1,496.0792
1 Cisco Systems(CSCOON) به KWD
د.ك21.94632
1 Cisco Systems(CSCOON) به ILS
233.09
1 Cisco Systems(CSCOON) به BOB
Bs496.3024
1 Cisco Systems(CSCOON) به AZN
121.924
1 Cisco Systems(CSCOON) به TJS
SM663.41
1 Cisco Systems(CSCOON) به GEL
195.0784
1 Cisco Systems(CSCOON) به AOA
Kz65,617.3452
1 Cisco Systems(CSCOON) به BHD
.د.ب26.96672
1 Cisco Systems(CSCOON) به BMD
$71.72
1 Cisco Systems(CSCOON) به DKK
kr459.008
1 Cisco Systems(CSCOON) به HNL
L1,889.822
1 Cisco Systems(CSCOON) به MUR
3,261.8256
1 Cisco Systems(CSCOON) به NAD
$1,235.0184
1 Cisco Systems(CSCOON) به NOK
kr715.7656
1 Cisco Systems(CSCOON) به NZD
$124.0756
1 Cisco Systems(CSCOON) به PAB
B/.71.72
1 Cisco Systems(CSCOON) به PGK
K301.224
1 Cisco Systems(CSCOON) به QAR
ر.ق261.0608
1 Cisco Systems(CSCOON) به RSD
дин.7,212.1632
1 Cisco Systems(CSCOON) به UZS
soʻm874,634.0064
1 Cisco Systems(CSCOON) به ALL
L5,963.518
1 Cisco Systems(CSCOON) به ANG
ƒ128.3788
1 Cisco Systems(CSCOON) به AWG
ƒ129.096
1 Cisco Systems(CSCOON) به BBD
$143.44
1 Cisco Systems(CSCOON) به BAM
KM120.4896
1 Cisco Systems(CSCOON) به BIF
Fr213,438.72
1 Cisco Systems(CSCOON) به BND
$92.5188
1 Cisco Systems(CSCOON) به BSD
$71.72
1 Cisco Systems(CSCOON) به JMD
$11,500.302
1 Cisco Systems(CSCOON) به KHR
289,192.97
1 Cisco Systems(CSCOON) به KMF
Fr30,337.56
1 Cisco Systems(CSCOON) به LAK
1,559,130.4036
1 Cisco Systems(CSCOON) به LKR
රු21,818.6584
1 Cisco Systems(CSCOON) به MDL
L1,214.9368
1 Cisco Systems(CSCOON) به MGA
Ar321,613.996
1 Cisco Systems(CSCOON) به MOP
P573.76
1 Cisco Systems(CSCOON) به MVR
1,097.316
1 Cisco Systems(CSCOON) به MWK
MK124,513.8092
1 Cisco Systems(CSCOON) به MZN
MT4,583.6252
1 Cisco Systems(CSCOON) به NPR
रु10,125.4296
1 Cisco Systems(CSCOON) به PYG
508,638.24
1 Cisco Systems(CSCOON) به RWF
Fr104,065.72
1 Cisco Systems(CSCOON) به SBD
$590.2556
1 Cisco Systems(CSCOON) به SCR
980.4124
1 Cisco Systems(CSCOON) به SRD
$2,860.9108
1 Cisco Systems(CSCOON) به SVC
$627.55
1 Cisco Systems(CSCOON) به SZL
L1,235.0184
1 Cisco Systems(CSCOON) به TMT
m251.7372
1 Cisco Systems(CSCOON) به TND
د.ت209.27896
1 Cisco Systems(CSCOON) به TTD
$486.9788
1 Cisco Systems(CSCOON) به UGX
Sh249,872.48
1 Cisco Systems(CSCOON) به XAF
Fr40,306.64
1 Cisco Systems(CSCOON) به XCD
$193.644
1 Cisco Systems(CSCOON) به XOF
Fr40,306.64
1 Cisco Systems(CSCOON) به XPF
Fr7,315.44
1 Cisco Systems(CSCOON) به BWP
P957.462
1 Cisco Systems(CSCOON) به BZD
$144.1572
1 Cisco Systems(CSCOON) به CVE
$6,806.9452
1 Cisco Systems(CSCOON) به DJF
Fr12,694.44
1 Cisco Systems(CSCOON) به DOP
$4,593.666
1 Cisco Systems(CSCOON) به DZD
د.ج9,325.0344
1 Cisco Systems(CSCOON) به FJD
$162.0872
1 Cisco Systems(CSCOON) به GNF
Fr623,605.4
1 Cisco Systems(CSCOON) به GTQ
Q549.3752
1 Cisco Systems(CSCOON) به GYD
$15,016.7336
1 Cisco Systems(CSCOON) به ISK
kr8,749.84

منابع Cisco Systems

برای درک عمیق‌ تر Cisco Systems، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Cisco Systems
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Cisco Systems

امروز Cisco Systems (CSCOON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CSCOON به واحد USD برابر است با 71.72 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CSCOON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CSCOON نسبت به USD برابر است با $ 71.72. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cisco Systems چقدر است؟
ارزش بازار CSCOON برابر است با $ 1.78M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CSCOON چقدر است؟
عرضه در گردش CSCOON برابر است با 24.86K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CSCOON چقدر بوده است؟
CSCOON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 71.98673221922927 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CSCOON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CSCOON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 66.14352617950215 USD رسید.
حجم معاملات CSCOON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CSCOON برابر است با $ 57.16K USD.
آیا CSCOON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CSCOON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CSCOON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:00:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cisco Systems (CSCOON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب CSCOON به USD

مقدار

CSCOON
CSCOON
USD
USD

1 CSCOON = 71.72 USD

معامله CSCOON

/USDTCSCOON
$71.72
$71.72$71.72
+0.43%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,406.72
$114,406.72$114,406.72

-0.48%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,136.38
$4,136.38$4,136.38

-0.87%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05800
$0.05800$0.05800

+4.11%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.38
$201.38$201.38

+0.63%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.6709
$4.6709$4.6709

-9.93%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,136.38
$4,136.38$4,136.38

-0.87%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,406.72
$114,406.72$114,406.72

-0.48%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.38
$201.38$201.38

+0.63%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6412
$2.6412$2.6412

-0.75%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,145.69
$1,145.69$1,145.69

+0.17%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001188
$0.001188$0.001188

+98.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01811
$0.01811$0.01811

+81.10%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001520
$0.0000000000000001520$0.0000000000000001520

+1,294.49%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1662
$0.1662$0.1662

+232.40%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000295
$0.0000000000295$0.0000000000295

+189.21%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04460
$0.04460$0.04460

+123.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01811
$0.01811$0.01811

+81.10%