قیمت امروز Qtum

قیمت لحظه‌ ای Qtum (QTUM) در حال حاضر برابر با $ 0.675 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی QTUM به USD برابر با $ 0.675 برای هر QTUM می‌ باشد.

توکن Qtum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #279 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71.58M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 106.05M QTUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، QTUM در بازه‌ ای بین $ 0.6711 (حداقل) و $ 0.7013 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 106.8759994506836 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.651946325018297 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز QTUM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان +1.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 76.57K رسیده است.

اطلاعات بازار Qtum (QTUM)

رتبه No.279 ارزش بازار $ 71.58M$ 71.58M $ 71.58M حجم (24 ساعته) $ 76.57K$ 76.57K $ 76.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 72.78M$ 72.78M $ 72.78M سرمایه در گردش 106.05M 106.05M 106.05M حداکثر عرضه 107,822,406 107,822,406 107,822,406 عرضه کل 107,822,406 107,822,406 107,822,406 نرخ گردش 98.35% تاریخ صدور 2017-03-16 00:00:00 قیمت صدور $ 0.38$ 0.38 $ 0.38 بلاک چین عمومی QTUM

ارزش بازار فعلی Qtum برابر است با $ 71.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.57K. عرضه در گردش QTUM برابر است با 106.05M، و عرضه کل آن 107822406 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 72.78M است.