قیمت امروز FIRO

قیمت لحظه‌ ای FIRO (FIRO) در حال حاضر برابر با $ 0,6197 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FIRO به USD برابر با $ 0,6197 برای هر FIRO می‌ باشد.

توکن FIRO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #835 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.59M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.70M FIRO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FIRO در بازه‌ ای بین $ 0,6194 (حداقل) و $ 0,6419 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 169,99099731445312 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,2751010060310364 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FIRO طی یک ساعت گذشته به میزان -0,84% و در هفت روز اخیر به میزان -3,03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.43K رسیده است.

اطلاعات بازار FIRO (FIRO)

رتبه No.835 ارزش بازار $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M حجم (24 ساعته) $ 58.43K$ 58.43K $ 58.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13,26M$ 13,26M $ 13,26M سرمایه در گردش 18.70M 18.70M 18.70M حداکثر عرضه 21 400 000 21 400 000 21 400 000 عرضه کل 18 695 525,79435479 18 695 525,79435479 18 695 525,79435479 نرخ گردش 87,36% تاریخ صدور 2016-09-01 00:00:00 بلاک چین عمومی XZC

ارزش بازار فعلی FIRO برابر است با $ 11.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.43K. عرضه در گردش FIRO برابر است با 18.70M، و عرضه کل آن 18695525.79435479 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13,26M است.