BoundlessZKC چیست

Boundless یک شبکه جهانی و بدون نیاز به مجوز مبتنی بر دانش صفر (ZK) است که قدرت ZK را به هر بلاکچینی میآورد. این شبکه توسط RISC-V zkVMها و یک سازوکار رمزنگاری نوآورانه و ثبت اختراع شده به نام «Proof of Verifiable Work» (PoVW) (اثبات کار قابلتأیید) پشتیبانی میشود، که شبکه ای از ماینرهای غیرمتمرکز ZK را با توکن بومی شبکه، Zero Knowledge Coin ($ZKC)، تشویق میکند. فناوری Boundless توسط RISC Zero، نوآوران پشت اولین RISC-V zkVM توسعه و راه اندازی شده است؛ این فناوری اثبات های ZK مقیاس پذیر ارائه میدهد تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد وب3 برای اثبات های ZK از لایه های L1 و L2، بریجها، برنامه های دیفای و موارد دیگر باشد.

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Boundless امروز Boundless (ZKC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZKC به واحد USD برابر است با 0.2473 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZKC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.2473 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZKC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Boundless چقدر است؟ ارزش بازار ZKC برابر است با $ 49.69M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZKC چقدر است؟ عرضه در گردش ZKC برابر است با 200.94M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZKC چقدر بوده است؟ ZKC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.1342961487062966 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZKC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZKC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.10926744882772854 USD رسید. حجم معاملات ZKC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZKC برابر است با $ 1.12M USD . آیا ZKC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZKC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZKC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boundless (ZKC)

