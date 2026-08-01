قیمت امروز STABLE

قیمت لحظه‌ ای STABLE (STABLE) در حال حاضر برابر با $ 0.031011 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STABLE به USD برابر با $ 0.031011 برای هر STABLE می‌ باشد.

توکن STABLE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- STABLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STABLE در بازه‌ ای بین $ 0.030973 (حداقل) و $ 0.03169 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STABLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -6.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 76.76K رسیده است.

اطلاعات بازار STABLE (STABLE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 76.76K$ 76.76K $ 76.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.10B$ 3.10B $ 3.10B سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 عرضه کل 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 بلاک چین عمومی STABLE

ارزش بازار فعلی STABLE برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 76.76K. عرضه در گردش STABLE برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.10B است.