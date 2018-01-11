قیمت امروز IOSToken

قیمت لحظه‌ ای IOSToken (IOST) در حال حاضر برابر با $ 0.0005595 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی IOST به USD برابر با $ 0.0005595 برای هر IOST می‌ باشد.

توکن IOSToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #612 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19.02M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 34.00B IOST می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، IOST در بازه‌ ای بین $ 0.0005431 (حداقل) و $ 0.0005755 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.13649600744247437 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00075804275724889 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز IOST طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -7.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.12K رسیده است.

اطلاعات بازار IOSToken (IOST)

رتبه No.612 ارزش بازار $ 19.02M$ 19.02M $ 19.02M حجم (24 ساعته) $ 67.12K$ 67.12K $ 67.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 50.36M$ 50.36M $ 50.36M سرمایه در گردش 34.00B 34.00B 34.00B حداکثر عرضه 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 عرضه کل 48,298,553,487 48,298,553,487 48,298,553,487 نرخ گردش 37.77% تاریخ صدور 2018-01-11 00:00:00 قیمت صدور $ 0.01$ 0.01 $ 0.01 بلاک چین عمومی IOST

ارزش بازار فعلی IOSToken برابر است با $ 19.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.12K. عرضه در گردش IOST برابر است با 34.00B، و عرضه کل آن 48298553487 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 50.36M است.