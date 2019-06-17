قیمت امروز Algorand

قیمت لحظه‌ ای Algorand (ALGO) در حال حاضر برابر با $ 0.0797 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.62% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALGO به USD برابر با $ 0.0797 برای هر ALGO می‌ باشد.

توکن Algorand در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #64 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 711.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.93B ALGO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALGO در بازه‌ ای بین $ 0.0784 (حداقل) و $ 0.08082 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.28017860614 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.08000000015023717 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALGO طی یک ساعت گذشته به میزان +0.33% و در هفت روز اخیر به میزان -8.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Algorand (ALGO)

رتبه No.64 ارزش بازار $ 711.35M$ 711.35M $ 711.35M حجم (24 ساعته) $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 797.00M$ 797.00M $ 797.00M سرمایه در گردش 8.93B 8.93B 8.93B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 89.25% سهم بازار 0.03% تاریخ صدور 2019-06-17 00:00:00 قیمت صدور $ 0.05$ 0.05 $ 0.05 بلاک چین عمومی ALGO

ارزش بازار فعلی Algorand برابر است با $ 711.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.95K. عرضه در گردش ALGO برابر است با 8.93B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 797.00M است.