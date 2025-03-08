1R0R

توكن R0AR توکن کاربردی است که کل R0ARverse را قدرت می‌بخشد. این توکن کلید باز کردن فرصت‌ها در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز R0AR است. R0AR یک توکن ERC-20 است که عملکردهای متعددی را در اکوسیستم DeFi ما ارائه می‌دهد. به عنوان یک توکن نظارتی، به دارندگان آن در شکل‌دهی آینده پلتفرم حق اظهار نظر می‌دهد و دسترسی به ویژگی‌های انحصاری، پلتفرم R0AR، پورتال، پاداش‌های استیکینگ و ییلد فارمینگ را فراهم می‌کند. چه در حال استیکینگ، فارمینگ یا معامله در پلتفرم باشید، چه صدای خود را در سازمان خودمختار غیرمتمرکز به گوش دیگران برسانید، یا در بازار NFT گشت و گذار کنید، R0AR در مرکز همه چیز قرار دارد.

نام1R0R

رتبهNo.5870

ارزش بازار$0.00

ارزش بازار کاملا رقیق شده$0.00

سهم بازار%

حجم معاملات/سقف بازار (24 ساعت)0

تامین گردش--

حداکثر عرضه10,000,000,000

عرضه کل1,000,000,000,010

نرخ گردش%

تاریخ صدور--

قیمتی که دارایی برای اولین بار در آن منتشر شد--

اوج قیمت0.05359728874422925,2025-03-08

کمترین قیمت0.003689277531738991,2025-04-16

بلاک چین عمومیETH

معرفیتوكن R0AR توکن کاربردی است که کل R0ARverse را قدرت می‌بخشد. این توکن کلید باز کردن فرصت‌ها در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز R0AR است. R0AR یک توکن ERC-20 است که عملکردهای متعددی را در اکوسیستم DeFi ما ارائه می‌دهد. به عنوان یک توکن نظارتی، به دارندگان آن در شکل‌دهی آینده پلتفرم حق اظهار نظر می‌دهد و دسترسی به ویژگی‌های انحصاری، پلتفرم R0AR، پورتال، پاداش‌های استیکینگ و ییلد فارمینگ را فراهم می‌کند. چه در حال استیکینگ، فارمینگ یا معامله در پلتفرم باشید، چه صدای خود را در سازمان خودمختار غیرمتمرکز به گوش دیگران برسانید، یا در بازار NFT گشت و گذار کنید، R0AR در مرکز همه چیز قرار دارد.

بخش

رسانه های اجتماعی

etfindex:mc_etfindex_sourceسلب مسئولیت: داده ها توسط cmc ارائه شده و نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شوند.