قیمت امروز Singularry AI

قیمت لحظه‌ ای Singularry AI (SINGULARRY) در حال حاضر برابر با $ 0.00914 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.32% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SINGULARRY به USD برابر با $ 0.00914 برای هر SINGULARRY می‌ باشد.

توکن Singularry AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4367 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 SINGULARRY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SINGULARRY در بازه‌ ای بین $ 0.00895 (حداقل) و $ 0.00949 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.05201130212531027 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0056886663114255 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SINGULARRY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -18.47% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Singularry AI (SINGULARRY)

رتبه No.4367 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 3.97K$ 3.97K $ 3.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Singularry AI برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.97K. عرضه در گردش SINGULARRY برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.14M است.