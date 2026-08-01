قیمت امروز ZenChain

قیمت لحظه‌ ای ZenChain (ZTC) در حال حاضر برابر با $ 0.0005583 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZTC به USD برابر با $ 0.0005583 برای هر ZTC می‌ باشد.

توکن ZenChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ZTC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZTC در بازه‌ ای بین $ 0.0005442 (حداقل) و $ 0.0005602 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZTC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +3.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 54.57K رسیده است.

اطلاعات بازار ZenChain (ZTC)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 54.57K$ 54.57K $ 54.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی ZenChain برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.57K. عرضه در گردش ZTC برابر است با --، و عرضه کل آن 21000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.72M است.