قیمت امروز Graph Token

قیمت لحظه‌ ای Graph Token (GRT) در حال حاضر برابر با $ 0.01368 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GRT به USD برابر با $ 0.01368 برای هر GRT می‌ باشد.

توکن Graph Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #130 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 148.45M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.85B GRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GRT در بازه‌ ای بین $ 0.01328 (حداقل) و $ 0.01378 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.87513516 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GRT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -5.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.18K رسیده است.

اطلاعات بازار Graph Token (GRT)

رتبه No.130 ارزش بازار $ 148.45M$ 148.45M $ 148.45M حجم (24 ساعته) $ 59.18K$ 59.18K $ 59.18K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 158.17M$ 158.17M $ 158.17M سرمایه در گردش 10.85B 10.85B 10.85B عرضه کل 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268 سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Graph Token برابر است با $ 148.45M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.18K. عرضه در گردش GRT برابر است با 10.85B، و عرضه کل آن 11562299506.067268 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 158.17M است.