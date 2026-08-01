قیمت امروز RedStone

قیمت لحظه‌ ای RedStone (RED) در حال حاضر برابر با $ 0.09015 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RED به USD برابر با $ 0.09015 برای هر RED می‌ باشد.

توکن RedStone در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #478 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37.67M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 417.81M RED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RED در بازه‌ ای بین $ 0.08609 (حداقل) و $ 0.09072 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.4560272855118426 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.08932609373706453 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RED طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +1.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 60.76K رسیده است.

اطلاعات بازار RedStone (RED)

رتبه No.478 ارزش بازار $ 37.67M$ 37.67M $ 37.67M حجم (24 ساعته) $ 60.76K$ 60.76K $ 60.76K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.15M$ 90.15M $ 90.15M سرمایه در گردش 417.81M 417.81M 417.81M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 41.78% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی RedStone برابر است با $ 37.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 60.76K. عرضه در گردش RED برابر است با 417.81M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.15M است.