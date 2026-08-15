قیمت امروز Jasmy

قیمت لحظه ای Jasmy(JASMY)
قیمت لحظه ای Jasmy (JASMY) در حال حاضر برابر با $ 0.003964 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JASMY به USD برابر با $ 0.003964 برای هر JASMY می باشد.
توکن Jasmy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #116 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 196.00M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.44B JASMY می باشد. طی 24 ساعت گذشته، JASMY در بازه ای بین $ 0.003907 (حداقل) و $ 0.004037 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.99431527 و پایین ترین سطح ثبت شده نیز $ 0.00274702452385226 بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز JASMY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.63% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.99K رسیده است.
No.116
98.88%
0.01%
ETH
ارزش بازار فعلی Jasmy برابر است با $ 196.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.99K. عرضه در گردش JASMY برابر است با 49.44B، و عرضه کل آن 50000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 198.20M است.
+0.63%
-0.86%
-2.25%
-2.25%
پیگیری تغییرات قیمت Jasmy برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ -0.00003479
|-0.86%
|30 روز
|$ -0.000464
|-10.48%
|60 روز
|$ -0.000992
|-20.02%
|90 روز
|$ -0.001917
|-32.60%
امروز، JASMY تغییر $ -0.00003479 (-0.86%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000464 (-10.48%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
با گسترش بازه به 60 روز، JASMY تغییر $ -0.000992 (-20.02%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001917 (-32.60%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت Jasmy (JASMY) را تجربه کنید؟
همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Jasmy را ببینید.
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Jasmy احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
آماده اید سرمایه گذاری در Jasmy را آغاز کنید؟ خرید JASMY در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه کار است. پس از انجام اولین خرید، میتوانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Jasmy را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Jasmy (JASMY) همراهی کند.
در اختیار داشتن Jasmy تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی شود، بلکه فرصت های گسترده تری را پیش روی شما قرار می دهد. می توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب های پس انداز انعطاف پذیر، پاداش های غیرفعال کسب کنید یا با بهره گیری از ابزارهای حرفه ای معاملاتی، دارایی های خود را توسعه دهید. چه سرمایه گذار تازه کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره برداری حداکثری از توکن های بیت کوین شما معرفی شده است.
خرید Jasmy (JASMY) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به عنوان یکی از پلتفرم های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می کند از اولین معامله خود هزینه ها را کاهش دهید.
کارمزدهای رقابتی صرافی MEXC را بررسی کنید.
علاوه بر این، می توانید توکن های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.
Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.
برای درک عمیق تر Jasmy، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
|زمان (UTC+8)
|نوع
|اطلاعات
|02-11 14:20:00
|به روز رسانی های صنعت
در 24 ساعت گذشته، خروجی خالص CEX برابر با 59,400 ETH بوده است
|02-10 18:39:21
|داده های زنجیره ای
دیروز، ETF اسپات بیت کوین شاهد انتقال خالص در به میزان 144.9 میلیون دلار بود، در حالی که ETF اتریوم انتقال خالص در به میزان 57 میلیون دلار را ثبت کرد
|02-04 11:04:00
|به روز رسانی های صنعت
شاخص ترس ارزهای دیجیتال دوباره به ۱۴ سقوط کرد، بازار در منطقه "ترس شدید" باقی ماند
|02-04 00:48:00
|به روز رسانی های صنعت
۲۸۵ میلیون دلار در شبکه طی ۲۴ ساعت گذشته لیکوئید شد، پوزیشنهای لانگ و شورت از بین رفتند
|02-01 01:12:00
|به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از کف قبلی ۸۰,۶۰۰ دلار عبور کرد و به پایینترین سطح از ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ رسید
|01-28 07:44:00
|به روز رسانی های صنعت
شاخص دلار به پایینترین سطح از فوریه 2022 رسید، بازار کریپتو به رالی ادامه میدهد
با استفاده از اهرم روی JASMY پوزیشن لانگ (Long) یا شورت (Short) باز کنید. معاملات فیوچرز JASMY/USDT را در پلتفرم MEXC کاوش کنید و از نوسانات بازار برای کسب سود بهره برداری کنید.
بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه ای Jasmy را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.
برترین ارزهای دیجیتال به همراه داده های بازار در MEXC موجود است
محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند
ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.