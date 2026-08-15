قیمت امروز Jasmy

قیمت لحظه‌ ای Jasmy (JASMY) در حال حاضر برابر با $ 0.003964 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JASMY به USD برابر با $ 0.003964 برای هر JASMY می‌ باشد.

توکن Jasmy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #116 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 196.00M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 49.44B JASMY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JASMY در بازه‌ ای بین $ 0.003907 (حداقل) و $ 0.004037 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.99431527 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00274702452385226 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JASMY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.63% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Jasmy (JASMY)

رتبه No.116 ارزش بازار $ 196.00M$ 196.00M $ 196.00M حجم (24 ساعته) $ 68.99K$ 68.99K $ 68.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 198.20M$ 198.20M $ 198.20M سرمایه در گردش 49.44B 49.44B 49.44B حداکثر عرضه 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 عرضه کل 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 نرخ گردش 98.88% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Jasmy برابر است با $ 196.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.99K. عرضه در گردش JASMY برابر است با 49.44B، و عرضه کل آن 50000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 198.20M است.