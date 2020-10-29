قیمت امروز Wootrade Network

قیمت لحظه‌ ای Wootrade Network (WOO) در حال حاضر برابر با $ 0.01071 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOO به USD برابر با $ 0.01071 برای هر WOO می‌ باشد.

توکن Wootrade Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #654 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20.23M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.89B WOO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOO در بازه‌ ای بین $ 0.01031 (حداقل) و $ 0.01094 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.48069705619577304 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.56% و در هفت روز اخیر به میزان -7.36% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Wootrade Network (WOO)

رتبه No.654 ارزش بازار $ 20.23M$ 20.23M $ 20.23M حجم (24 ساعته) $ 55.83K$ 55.83K $ 55.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.23M$ 20.23M $ 20.23M سرمایه در گردش 1.89B 1.89B 1.89B حداکثر عرضه 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 عرضه کل 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378 نرخ گردش 100.00% تاریخ صدور 2020-10-29 00:00:00 قیمت صدور $ 0.02$ 0.02 $ 0.02 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Wootrade Network برابر است با $ 20.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.83K. عرضه در گردش WOO برابر است با 1.89B، و عرضه کل آن 1888782088.2947378 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.23M است.