قیمت لحظه‌ ای Alphabet Class A امروز برابر است با 270.39 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOOGLON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOOGLON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Alphabet Class A

Alphabet Class A قیمت لحظه ای(GOOGLON)

قیمت لحظه‌ ای 1 GOOGLON به USD:

نمودار قیمت لحظه ای Alphabet Class A (GOOGLON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:11 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Alphabet Class A (GOOGLON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
قیمت لحظه‌ ای Alphabet Class A (GOOGLON) برابر است با $ 270.39. در 24 ساعت گذشته، GOOGLON در بازه قیمتی حداقل $ 262.83 تا حداکثر $ 270.84 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOOGLON برابر با $ 264.0512601062053 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 225.81003632470686 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOOGLON در یک ساعت گذشته +0.11%، در 24 ساعت گذشته +1.42% و در 7 روز گذشته +5.11% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Alphabet Class A (GOOGLON)

No.1819

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

$ 56.20K
$ 56.20K$ 56.20K

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

8.26K
8.26K 8.26K

8,256.60632972
8,256.60632972 8,256.60632972

ETH

ارزش بازار فعلی Alphabet Class A برابر است با $ 2.23M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.20K. عرضه در گردش GOOGLON برابر است با 8.26K، و عرضه کل آن 8256.60632972 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.23M است.

تاریخچه قیمت Alphabet Class A (GOOGLON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Alphabet Class A برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +3.7858+1.42%
30 روز$ +24.21+9.83%
60 روز$ +90.39+50.21%
90 روز$ +90.39+50.21%
تغییر قیمت امروز Alphabet Class A

امروز، GOOGLON تغییر $ +3.7858 (+1.42%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Alphabet Class A

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +24.21 (+9.83%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Alphabet Class A

با گسترش بازه به 60 روز، GOOGLON تغییر $ +90.39 (+50.21%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Alphabet Class A

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +90.39 (+50.21%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Alphabet Class A (GOOGLON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Alphabet Class A را ببینید.

Alphabet Class AGOOGLON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Alphabet Class A در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Alphabet Class A خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GOOGLON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Alphabet Class A را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Alphabet Class A شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Alphabet Class A (USD)

ارزش Alphabet Class A (GOOGLON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alphabet Class A (GOOGLON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alphabet Class A را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alphabet Class A را بررسی کنید!

توکنومیکس Alphabet Class A (GOOGLON)

درک، توکنومیکس Alphabet Class A (GOOGLON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOOGLON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAlphabet Class A (GOOGLON)

آیا به دنبال نحوه خرید Alphabet Class A هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Alphabet Class A را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GOOGLON به ارزهای محلی

منابع Alphabet Class A

برای درک عمیق‌ تر Alphabet Class A، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Alphabet Class A
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Alphabet Class A

امروز Alphabet Class A (GOOGLON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOOGLON به واحد USD برابر است با 270.39 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOOGLON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOOGLON نسبت به USD برابر است با $ 270.39. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Alphabet Class A چقدر است؟
ارزش بازار GOOGLON برابر است با $ 2.23M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOOGLON چقدر است؟
عرضه در گردش GOOGLON برابر است با 8.26K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOOGLON چقدر بوده است؟
GOOGLON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 264.0512601062053 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOOGLON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOOGLON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 225.81003632470686 USD رسید.
حجم معاملات GOOGLON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOOGLON برابر است با $ 56.20K USD.
آیا GOOGLON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOOGLON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOOGLON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:11 (UTC+8)

