قیمت امروز OmiseGo

قیمت لحظه‌ ای OmiseGo (OMG) در حال حاضر برابر با $ 0.04463 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OMG به USD برابر با $ 0.04463 برای هر OMG می‌ باشد.

توکن OmiseGo در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1097 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.26M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 140.25M OMG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OMG در بازه‌ ای بین $ 0.04413 (حداقل) و $ 0.0449 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 28.351900100708008 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0469995221765353 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OMG طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +1.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.23K رسیده است.

اطلاعات بازار OmiseGo (OMG)

رتبه No.1097 ارزش بازار $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M حجم (24 ساعته) $ 53.23K$ 53.23K $ 53.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.26M$ 6.26M $ 6.26M سرمایه در گردش 140.25M 140.25M 140.25M حداکثر عرضه 140,245,399 140,245,399 140,245,399 عرضه کل 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 140,245,398.24513278 نرخ گردش 99.99% تاریخ صدور 2017-06-27 00:00:00 قیمت صدور $ 0.27$ 0.27 $ 0.27 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی OmiseGo برابر است با $ 6.26M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.23K. عرضه در گردش OMG برابر است با 140.25M، و عرضه کل آن 140245398.24513278 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.26M است.