قیمت لحظه‌ ای Netflix امروز برابر است با 1094.61 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NFLXON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NFLXON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Netflix قیمت لحظه ای(NFLXON)

قیمت لحظه‌ ای 1 NFLXON به USD:

$1,094.61
-0.14%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Netflix (NFLXON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:12:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Netflix (NFLXON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1,086.4
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1,104.83
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1,086.4
$ 1,104.83
$ 1,265.3897261967002
$ 1,092.6207007538028
-0.05%

-0.13%

-12.03%

-12.03%

قیمت لحظه‌ ای Netflix (NFLXON) برابر است با $ 1,094.61. در 24 ساعت گذشته، NFLXON در بازه قیمتی حداقل $ 1,086.4 تا حداکثر $ 1,104.83 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NFLXON برابر با $ 1,265.3897261967002 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1,092.6207007538028 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NFLXON در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته -0.13% و در 7 روز گذشته -12.03% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Netflix (NFLXON)

No.2201

$ 1.00M
$ 54.44K
$ 1.00M
916.63
916.22536683
ETH

ارزش بازار فعلی Netflix برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 54.44K. عرضه در گردش NFLXON برابر است با 916.63، و عرضه کل آن 916.22536683 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.

تاریخچه قیمت Netflix (NFLXON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Netflix برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -1.5346-0.13%
30 روز$ -108.76-9.04%
60 روز$ -5.39-0.49%
90 روز$ -5.39-0.49%
تغییر قیمت امروز Netflix

امروز، NFLXON تغییر $ -1.5346 (-0.13%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Netflix

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -108.76 (-9.04%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Netflix

با گسترش بازه به 60 روز، NFLXON تغییر $ -5.39 (-0.49%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Netflix

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -5.39 (-0.49%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Netflix (NFLXON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Netflix را ببینید.

NetflixNFLXON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون Netflix در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Netflix خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NFLXON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Netflix را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Netflix شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Netflix (USD)

ارزش Netflix (NFLXON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Netflix (NFLXON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Netflix را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Netflix را بررسی کنید!

توکنومیکس Netflix (NFLXON)

درک، توکنومیکس Netflix (NFLXON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NFLXON بیشتر بدانید!

نحوه خریدNetflix (NFLXON)

آیا به دنبال نحوه خرید Netflix هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Netflix را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NFLXON به ارزهای محلی

1 Netflix(NFLXON) به VND
28,804,662.15
1 Netflix(NFLXON) به AUD
A$1,663.8072
1 Netflix(NFLXON) به GBP
810.0114
1 Netflix(NFLXON) به EUR
930.4185
1 Netflix(NFLXON) به USD
$1,094.61
1 Netflix(NFLXON) به MYR
RM4,597.362
1 Netflix(NFLXON) به TRY
45,929.8356
1 Netflix(NFLXON) به JPY
¥166,380.72
1 Netflix(NFLXON) به ARS
ARS$1,568,203.9626
1 Netflix(NFLXON) به RUB
86,725.9503
1 Netflix(NFLXON) به INR
96,566.4942
1 Netflix(NFLXON) به IDR
Rp18,243,492.7026
1 Netflix(NFLXON) به PHP
64,702.3971
1 Netflix(NFLXON) به EGP
￡E.51,928.2984
1 Netflix(NFLXON) به BRL
R$5,878.0557
1 Netflix(NFLXON) به CAD
C$1,521.5079
1 Netflix(NFLXON) به BDT
133,958.3718
1 Netflix(NFLXON) به NGN
1,595,634.8892
1 Netflix(NFLXON) به COP
$4,210,034.2515
1 Netflix(NFLXON) به ZAR
R.18,838.2381
1 Netflix(NFLXON) به UAH
46,104.9732
1 Netflix(NFLXON) به TZS
T.Sh.2,702,734.3893
1 Netflix(NFLXON) به VES
Bs233,151.93
1 Netflix(NFLXON) به CLP
$1,028,933.4
1 Netflix(NFLXON) به PKR
Rs309,030.2952
1 Netflix(NFLXON) به KZT
588,812.6112
1 Netflix(NFLXON) به THB
฿35,684.286
1 Netflix(NFLXON) به TWD
NT$33,527.9043
1 Netflix(NFLXON) به AED
د.إ4,017.2187
1 Netflix(NFLXON) به CHF
Fr864.7419
1 Netflix(NFLXON) به HKD
HK$8,494.1736
1 Netflix(NFLXON) به AMD
֏420,669.5691
1 Netflix(NFLXON) به MAD
.د.م10,092.3042
1 Netflix(NFLXON) به MXN
$20,129.8779
1 Netflix(NFLXON) به SAR
ريال4,104.7875
1 Netflix(NFLXON) به ETB
Br165,789.6306
1 Netflix(NFLXON) به KES
KSh141,511.1808
1 Netflix(NFLXON) به JOD
د.أ776.07849
1 Netflix(NFLXON) به PLN
3,973.4343
1 Netflix(NFLXON) به RON
лв4,772.4996
1 Netflix(NFLXON) به SEK
kr10,245.5496
1 Netflix(NFLXON) به BGN
лв1,827.9987
1 Netflix(NFLXON) به HUF
Ft364,986.7584
1 Netflix(NFLXON) به CZK
22,822.6185
1 Netflix(NFLXON) به KWD
د.ك334.95066
1 Netflix(NFLXON) به ILS
3,557.4825
1 Netflix(NFLXON) به BOB
Bs7,574.7012
1 Netflix(NFLXON) به AZN
1,860.837
1 Netflix(NFLXON) به TJS
SM10,125.1425
1 Netflix(NFLXON) به GEL
2,977.3392
1 Netflix(NFLXON) به AOA
Kz1,001,469.6351
1 Netflix(NFLXON) به BHD
.د.ب411.57336
1 Netflix(NFLXON) به BMD
$1,094.61
1 Netflix(NFLXON) به DKK
kr7,005.504
1 Netflix(NFLXON) به HNL
L28,842.9735
1 Netflix(NFLXON) به MUR
49,782.8628
1 Netflix(NFLXON) به NAD
$18,849.1842
1 Netflix(NFLXON) به NOK
kr10,913.2617
1 Netflix(NFLXON) به NZD
$1,893.6753
1 Netflix(NFLXON) به PAB
B/.1,094.61
1 Netflix(NFLXON) به PGK
K4,597.362
1 Netflix(NFLXON) به QAR
ر.ق3,984.3804
1 Netflix(NFLXON) به RSD
дин.110,052.0894
1 Netflix(NFLXON) به UZS
soʻm13,348,900.3032
1 Netflix(NFLXON) به ALL
L91,016.8215
1 Netflix(NFLXON) به ANG
ƒ1,959.3519
1 Netflix(NFLXON) به AWG
ƒ1,970.298
1 Netflix(NFLXON) به BBD
$2,189.22
1 Netflix(NFLXON) به BAM
KM1,838.9448
1 Netflix(NFLXON) به BIF
Fr3,257,559.36
1 Netflix(NFLXON) به BND
$1,412.0469
1 Netflix(NFLXON) به BSD
$1,094.61
1 Netflix(NFLXON) به JMD
$175,520.7135
1 Netflix(NFLXON) به KHR
4,413,741.1725
1 Netflix(NFLXON) به KMF
Fr463,020.03
1 Netflix(NFLXON) به LAK
23,795,869.0893
1 Netflix(NFLXON) به LKR
රු333,002.2542
1 Netflix(NFLXON) به MDL
L18,542.6934
1 Netflix(NFLXON) به MGA
Ar4,908,559.623
1 Netflix(NFLXON) به MOP
P8,756.88
1 Netflix(NFLXON) به MVR
16,747.533
1 Netflix(NFLXON) به MWK
MK1,900,363.3671
1 Netflix(NFLXON) به MZN
MT69,956.5251
1 Netflix(NFLXON) به NPR
रु154,537.0398
1 Netflix(NFLXON) به PYG
7,762,974.12
1 Netflix(NFLXON) به RWF
Fr1,588,279.11
1 Netflix(NFLXON) به SBD
$9,008.6403
1 Netflix(NFLXON) به SCR
14,963.3187
1 Netflix(NFLXON) به SRD
$43,663.9929
1 Netflix(NFLXON) به SVC
$9,577.8375
1 Netflix(NFLXON) به SZL
L18,849.1842
1 Netflix(NFLXON) به TMT
m3,842.0811
1 Netflix(NFLXON) به TND
د.ت3,194.07198
1 Netflix(NFLXON) به TTD
$7,432.4019
1 Netflix(NFLXON) به UGX
Sh3,813,621.24
1 Netflix(NFLXON) به XAF
Fr615,170.82
1 Netflix(NFLXON) به XCD
$2,955.447
1 Netflix(NFLXON) به XOF
Fr615,170.82
1 Netflix(NFLXON) به XPF
Fr111,650.22
1 Netflix(NFLXON) به BWP
P14,613.0435
1 Netflix(NFLXON) به BZD
$2,200.1661
1 Netflix(NFLXON) به CVE
$103,889.4351
1 Netflix(NFLXON) به DJF
Fr193,745.97
1 Netflix(NFLXON) به DOP
$70,109.7705
1 Netflix(NFLXON) به DZD
د.ج142,321.1922
1 Netflix(NFLXON) به FJD
$2,473.8186
1 Netflix(NFLXON) به GNF
Fr9,517,633.95
1 Netflix(NFLXON) به GTQ
Q8,384.7126
1 Netflix(NFLXON) به GYD
$229,189.4418
1 Netflix(NFLXON) به ISK
kr133,542.42

منابع Netflix

برای درک عمیق‌ تر Netflix، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Netflix
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Netflix

امروز Netflix (NFLXON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NFLXON به واحد USD برابر است با 1,094.61 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NFLXON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NFLXON نسبت به USD برابر است با $ 1,094.61. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Netflix چقدر است؟
ارزش بازار NFLXON برابر است با $ 1.00M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NFLXON چقدر است؟
عرضه در گردش NFLXON برابر است با 916.63 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NFLXON چقدر بوده است؟
NFLXON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1,265.3897261967002 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NFLXON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NFLXON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1,092.6207007538028 USD رسید.
حجم معاملات NFLXON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NFLXON برابر است با $ 54.44K USD.
آیا NFLXON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NFLXON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NFLXON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:12:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Netflix (NFLXON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

