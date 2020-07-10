قیمت امروز Trustswap

قیمت لحظه‌ ای Trustswap (TRUSTSWAP) در حال حاضر برابر با $ 0.0334 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRUSTSWAP به USD برابر با $ 0.0334 برای هر TRUSTSWAP می‌ باشد.

توکن Trustswap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1267 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3.34M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M TRUSTSWAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRUSTSWAP در بازه‌ ای بین $ 0.03221 (حداقل) و $ 0.03456 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.02240699 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0125283595814 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRUSTSWAP طی یک ساعت گذشته به میزان -1.10% و در هفت روز اخیر به میزان -5.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Trustswap (TRUSTSWAP)

رتبه No.1267 ارزش بازار $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M حجم (24 ساعته) $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.34M$ 3.34M $ 3.34M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 99,995,164.26708125 تاریخ صدور 2020-07-10 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Trustswap برابر است با $ 3.34M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.26K. عرضه در گردش TRUSTSWAP برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99995164.26708125 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.34M است.