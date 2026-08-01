قیمت امروز StonkBroker

قیمت لحظه‌ ای StonkBroker (STONKBROKER) در حال حاضر برابر با $ 0.025712 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.58% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STONKBROKER به USD برابر با $ 0.025712 برای هر STONKBROKER می‌ باشد.

توکن StonkBroker در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- STONKBROKER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STONKBROKER در بازه‌ ای بین $ 0.025573 (حداقل) و $ 0.037608 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STONKBROKER طی یک ساعت گذشته به میزان -7.72% و در هفت روز اخیر به میزان -11.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 104.88K رسیده است.

اطلاعات بازار StonkBroker (STONKBROKER)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 104.88K$ 104.88K $ 104.88K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 69.94M$ 69.94M $ 69.94M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,720,000,000 2,720,000,000 2,720,000,000 بلاک چین عمومی ROBINHOOD

ارزش بازار فعلی StonkBroker برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 104.88K. عرضه در گردش STONKBROKER برابر است با --، و عرضه کل آن 2720000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 69.94M است.