قیمت امروز MAGIC

قیمت لحظه‌ ای MAGIC (MAGIC) در حال حاضر برابر با $ 0.04147 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MAGIC به USD برابر با $ 0.04147 برای هر MAGIC می‌ باشد.

توکن MAGIC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #795 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.93M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 336.02M MAGIC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MAGIC در بازه‌ ای بین $ 0.03953 (حداقل) و $ 0.04277 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 6.31750663001298 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04314314409278004 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MAGIC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -0.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 79.74K رسیده است.

اطلاعات بازار MAGIC (MAGIC)

رتبه No.795 ارزش بازار $ 13.93M$ 13.93M $ 13.93M حجم (24 ساعته) $ 79.74K$ 79.74K $ 79.74K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.42M$ 14.42M $ 14.42M سرمایه در گردش 336.02M 336.02M 336.02M عرضه کل 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 347,687,042.97175324 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی MAGIC برابر است با $ 13.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 79.74K. عرضه در گردش MAGIC برابر است با 336.02M، و عرضه کل آن 347687042.97175324 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.42M است.