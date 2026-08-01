قیمت امروز Symbiosis

قیمت لحظه‌ ای Symbiosis (SIS) در حال حاضر برابر با $ 0.0204 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SIS به USD برابر با $ 0.0204 برای هر SIS می‌ باشد.

توکن Symbiosis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1499 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.98M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 96.97M SIS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SIS در بازه‌ ای بین $ 0.02035 (حداقل) و $ 0.02077 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.6100558308510315 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01194286387173575 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SIS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.07% و در هفت روز اخیر به میزان +0.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 81.06K رسیده است.

اطلاعات بازار Symbiosis (SIS)

رتبه No.1499 ارزش بازار $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M حجم (24 ساعته) $ 81.06K$ 81.06K $ 81.06K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M سرمایه در گردش 96.97M 96.97M 96.97M حداکثر عرضه 99,489,760 99,489,760 99,489,760 عرضه کل 99,489,760.94302 99,489,760.94302 99,489,760.94302 نرخ گردش 97.47% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Symbiosis برابر است با $ 1.98M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 81.06K. عرضه در گردش SIS برابر است با 96.97M، و عرضه کل آن 99489760.94302 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.03M است.