قیمت امروز SPACEX(PRE)

قیمت لحظه‌ ای SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE)) در حال حاضر برابر با $ 139.25 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPACEX(PRE) به USD برابر با $ 139.25 برای هر SPACEX(PRE) می‌ باشد.

توکن SPACEX(PRE) در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SPACEX(PRE) می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPACEX(PRE) در بازه‌ ای بین $ 137.53 (حداقل) و $ 140.69 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPACEX(PRE) طی یک ساعت گذشته به میزان +0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +3.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.58K رسیده است.

اطلاعات بازار SPACEX(PRE) (SPACEX(PRE))

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 64.58K$ 64.58K $ 64.58K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.82T$ 1.82T $ 1.82T سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 13,075,865,175 13,075,865,175 13,075,865,175 عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی SPACEX(PRE) برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.58K. عرضه در گردش SPACEX(PRE) برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.82T است.