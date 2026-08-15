قیمت امروز Block Street

قیمت لحظه‌ ای Block Street (BSB) در حال حاضر برابر با $ 0.12147 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSB به USD برابر با $ 0.12147 برای هر BSB می‌ باشد.

توکن Block Street در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #342 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27.05M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 222.65M BSB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSB در بازه‌ ای بین $ 0.11681 (حداقل) و $ 0.12426 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.160007439562997 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.08029427648281448 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSB طی یک ساعت گذشته به میزان -1.01% و در هفت روز اخیر به میزان -20.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 703.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Block Street (BSB)

رتبه No.342 ارزش بازار $ 27.05M$ 27.05M $ 27.05M حجم (24 ساعته) $ 703.42K$ 703.42K $ 703.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 121.47M$ 121.47M $ 121.47M سرمایه در گردش 222.65M 222.65M 222.65M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 22.26% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Block Street برابر است با $ 27.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 703.42K. عرضه در گردش BSB برابر است با 222.65M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 121.47M است.