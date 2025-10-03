قیمت لحظه‌ ای TICS امروز برابر است با 0.0264 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TICS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TICS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای TICS امروز برابر است با 0.0264 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TICS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TICS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 TICS به USD:

$0.02637
$0.02637$0.02637
-6.38%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای TICS (TICS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TICS (TICS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02605
$ 0.02605$ 0.02605
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02605
$ 0.02605$ 0.02605

$ 0.0295
$ 0.0295$ 0.0295

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374$ 0.030720054210987374

-1.68%

-6.38%

-11.68%

-11.68%

قیمت لحظه‌ ای TICS (TICS) برابر است با $ 0.0264. در 24 ساعت گذشته، TICS در بازه قیمتی حداقل $ 0.02605 تا حداکثر $ 0.0295 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TICS برابر با $ 2.5719853250516347 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.030720054210987374 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TICS در یک ساعت گذشته -1.68%، در 24 ساعت گذشته -6.38% و در 7 روز گذشته -11.68% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TICS (TICS)

No.3921

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

$ 136.88K
$ 136.88K$ 136.88K

$ 35.95M
$ 35.95M$ 35.95M

82.26M
82.26M 82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964 1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

ارزش بازار فعلی TICS برابر است با $ 2.17M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 136.88K. عرضه در گردش TICS برابر است با 82.26M، و عرضه کل آن 1361867964 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 35.95M است.

تاریخچه قیمت TICS (TICS) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت TICS برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0017971-6.38%
30 روز$ -0.0099-27.28%
60 روز$ -0.0329-55.49%
90 روز$ -1.7014-98.48%
تغییر قیمت امروز TICS

امروز، TICS تغییر $ -0.0017971 (-6.38%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه TICS

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0099 (-27.28%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه TICS

با گسترش بازه به 60 روز، TICS تغییر $ -0.0329 (-55.49%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه TICS

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -1.7014 (-98.48%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت TICS (TICS) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت TICS را ببینید.

TICSTICS چیست

کیوبتیکس (Qubetics) یک پروتکل غیرمتمرکز لایه اول بلاکچین است که برای تجمیع شبکه‌های اصلی وب 3 در یک اکوسیستم یکپارچه و قابل تعامل طراحی شده است. کیوبتیکس که کاملاً با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است و بر روی کیت توسعه نرم‌افزار کازموس (Cosmos SDK) ساخته شده است، به کاربران این امکان را می‌دهد که به طور یکپارچه در چندین زنجیره تعامل داشته باشند و در عین حال کنترل کامل بر دارایی‌های خود را از طریق کیف پول‌های غیرکاستدی حفظ کنند.

هم اکنون TICS در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های TICS خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TICS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره TICS را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید TICS شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت TICS (USD)

ارزش TICS (TICS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TICS (TICS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TICS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TICS را بررسی کنید!

توکنومیکس TICS (TICS)

درک، توکنومیکس TICS (TICS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TICS بیشتر بدانید!

نحوه خریدTICS (TICS)

آیا به دنبال نحوه خرید TICS هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی TICS را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TICS به ارزهای محلی

منابع TICS

برای درک عمیق‌ تر TICS، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی TICS
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره TICS

امروز TICS (TICS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TICS به واحد USD برابر است با 0.0264 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TICS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TICS نسبت به USD برابر است با $ 0.0264. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TICS چقدر است؟
ارزش بازار TICS برابر است با $ 2.17M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TICS چقدر است؟
عرضه در گردش TICS برابر است با 82.26M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TICS چقدر بوده است؟
TICS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.5719853250516347 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TICS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TICS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.030720054210987374 USD رسید.
حجم معاملات TICS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TICS برابر است با $ 136.88K USD.
آیا TICS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TICS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TICS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:30 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

