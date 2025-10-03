TICSTICS چیست

کیوبتیکس (Qubetics) یک پروتکل غیرمتمرکز لایه اول بلاکچین است که برای تجمیع شبکه‌های اصلی وب 3 در یک اکوسیستم یکپارچه و قابل تعامل طراحی شده است. کیوبتیکس که کاملاً با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است و بر روی کیت توسعه نرم‌افزار کازموس (Cosmos SDK) ساخته شده است، به کاربران این امکان را می‌دهد که به طور یکپارچه در چندین زنجیره تعامل داشته باشند و در عین حال کنترل کامل بر دارایی‌های خود را از طریق کیف پول‌های غیرکاستدی حفظ کنند. کیوبتیکس (Qubetics) یک پروتکل غیرمتمرکز لایه اول بلاکچین است که برای تجمیع شبکه‌های اصلی وب 3 در یک اکوسیستم یکپارچه و قابل تعامل طراحی شده است. کیوبتیکس که کاملاً با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است و بر روی کیت توسعه نرم‌افزار کازموس (Cosmos SDK) ساخته شده است، به کاربران این امکان را می‌دهد که به طور یکپارچه در چندین زنجیره تعامل داشته باشند و در عین حال کنترل کامل بر دارایی‌های خود را از طریق کیف پول‌های غیرکاستدی حفظ کنند.

هم اکنون TICS در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های TICS خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ TICS را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره TICS را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید TICS شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت TICS (USD)

ارزش TICS (TICS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TICS (TICS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TICS را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TICS را بررسی کنید!

توکنومیکس TICS (TICS)

درک، توکنومیکس TICS (TICS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TICS بیشتر بدانید!

نحوه خریدTICS (TICS)

آیا به دنبال نحوه خرید TICS هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی TICS را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TICS به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع TICS

برای درک عمیق‌ تر TICS، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره TICS امروز TICS (TICS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TICS به واحد USD برابر است با 0.0264 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TICS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0264 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TICS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TICS چقدر است؟ ارزش بازار TICS برابر است با $ 2.17M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TICS چقدر است؟ عرضه در گردش TICS برابر است با 82.26M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TICS چقدر بوده است؟ TICS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 2.5719853250516347 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TICS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TICS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.030720054210987374 USD رسید. حجم معاملات TICS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TICS برابر است با $ 136.88K USD . آیا TICS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TICS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TICS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TICS (TICS)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-04 13:39:16 داده های زنجیره ای ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته 10-04 11:26:38 به روز رسانی های صنعت انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد 10-03 10:20:00 به روز رسانی های صنعت ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت 10-03 05:17:00 به روز رسانی های صنعت بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد 10-01 14:11:00 به روز رسانی های صنعت دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند 09-30 18:14:00 به روز رسانی های صنعت نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند