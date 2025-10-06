قیمت امروز Naoris Protocol

قیمت لحظه ای Naoris Protocol امروز برابر است با 0.02906 USD. ارزش بازار NAORIS معادل -- USD است. نرخ زنده NAORIS در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!قیمت لحظه ای Naoris Protocol امروز برابر است با 0.02906 USD. ارزش بازار NAORIS معادل -- USD است. نرخ زنده NAORIS در برابر USD را همراه با نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم معاملات 24 ساعته و سایر داده های کلیدی بازار دنبال کنید!
قیمت لحظه ای Naoris Protocol (NAORIS) در حال حاضر برابر با $ 0.02906 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAORIS به USD برابر با $ 0.02906 برای هر NAORIS می باشد.
توکن Naoris Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- NAORIS می باشد. طی 24 ساعت گذشته، NAORIS در بازه ای بین $ 0.02504 (حداقل) و $ 0.03757 (حداکثر) معامله شده که بازتاب دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین ترین سطح ثبت شده نیز -- بوده است.
در ارزیابی عملکرد کوتاه مدت، رمزارز NAORIS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.52% و در هفت روز اخیر به میزان -20.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.74M رسیده است.
اطلاعات بازار Naoris Protocol (NAORIS)
$ 1.74M$ 1.74M
$ 116.24M$ 116.24M
4,000,000,000 4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
ETH
ارزش بازار فعلی Naoris Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.74M. عرضه در گردش NAORIS برابر است با --، و عرضه کل آن 4000000000 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 116.24M است.
تاریخچه قیمت Naoris Protocol به USD
بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02504$ 0.02504
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03757$ 0.03757
بیشترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02504$ 0.02504
$ 0.03757$ 0.03757
-2.52%
+4.54%
-20.28%
-20.28%
تاریخچه قیمت Naoris Protocol (NAORIS) به واحد USD
پیگیری تغییرات قیمت Naoris Protocol برای دوره های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:
دوره
تغییر قیمت (USD)
تغییر قیمت (%)
امروز
$ +0.001259
+4.54%
30 روز
$ -0.00605
-17.24%
60 روز
$ +0.00645
+28.52%
90 روز
$ -0.01419
-32.81%
تغییر قیمت امروز Naoris Protocol
امروز، NAORIS تغییر $ +0.001259 (+4.54%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می دهد.
تغییر قیمت 30 روزه Naoris Protocol
در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00605 (-17.24%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه مدت توکن را نشان می دهد.
تغییر قیمت 60 روزه Naoris Protocol
با گسترش بازه به 60 روز، NAORIS تغییر $ +0.00645 (+28.52%) را تجربه کرده است که دید وسیع تری از عملکرد آن ارائه می دهد.
تغییر قیمت 90 روزه Naoris Protocol
با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.01419 (-32.81%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می دهد.
می خواهید تاریخچه قیمت تمام وقت و تغییرات قیمت Naoris Protocol (NAORIS) را تجربه کنید؟
پیش بینی قیمت Naoris Protocol (NAORIS) برای سال 2030 (در 4 سال آینده)
بر اساس ماژول پیشبینی قیمت فوق، هدف قیمتی NAORIS تا سال 2030 حدود $ -- برآورد می شود و این پیش بینی نشان دهنده نرخ رشدی در حدود 0.00% است.
پیشبینی قیمت Naoris Protocol (NAORIS) برای سال 2040 (در 14 سال آینده)
تا سال 2040، پیش بینی می شود که قیمت Naoris Protocol احتمالاً رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ -- برسد.
ابزارهای MEXC برای پیش بینی های لحظه ای و تحلیل های شخصی تر، کاربران می توانند از ابزار پیش بینی قیمت MEXC و تحلیل های بازار مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند.
سلب مسئولیت: سناریوهای ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و نمونه محور دارند. ارزهای دیجیتال دارایی هایی با نوسان بالا هستند؛ بنابراین پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه گذاری، حتماً تحقیقات شخصی و مستقل خود را انجام دهید (DYOR). می خواهید بدانید قیمت Naoris Protocol در بازه 2026–2027 به چه سطحی خواهد رسید؟ با مراجعه به صفحه پیش بینی قیمت، می توانید تحلیل ها و برآوردهای قیمتی NAORIS برای سال های 2026–2027 را مشاهده کنید. برای دسترسی، روی پیش بینی قیمت Naoris Protocol کلیک کنید.
چگونه Naoris Protocol را بخریم و سرمایه گذاری کنیم؟
آماده اید سرمایه گذاری در Naoris Protocol را آغاز کنید؟ خرید NAORIS در پلتفرم MEXC سریع، آسان و مناسب برای کاربران تازه کار است. پس از انجام اولین خرید، میتوانید بلافاصله معاملات خود را آغاز کنید. برای آشنایی بیشتر، راهنمای جامع ما با عنوان نحوه خرید Naoris Protocol را مطالعه کنید. در ادامه، مروری کوتاه در قالب پنج گام ساده ارائه شده تا شما را در آغاز مسیر خرید Naoris Protocol (NAORIS) همراهی کند.
مرحله 1
ثبتنام برای حساب کاربری و تکمیل احراز هویت KYC
ابتدا برای یک حساب کاربری ثبت نام کنید و KYC را در MEXC تکمیل کنید. می توانید این کار را در وب سایت رسمی MEXC یا برنامه MEXC با استفاده از شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود انجام دهید.
در وب سایت MEXC، روی اسپات در نوار بالا کلیک کنید و توکن های دلخواه خود را جستجو کنید.
مرحله 4
توکنهای خود را انتخاب کنید
با بیش از -- توکن موجود، می توانید به راحتی بیت کوین، اتریوم و توکن های پرطرفدار بخرید.
مرحله 5
خرید خود را تکمیل کنید
مقدار توکن یا معادل آن را به ارز محلی خود وارد کنید. روی خرید کلیک کنید و Naoris Protocol فوراً به کیف پول شما واریز می شود.
با Naoris Protocol چه کاری می توانید انجام دهید؟
در اختیار داشتن Naoris Protocol تنها به خرید و نگهداری آن محدود نمی شود، بلکه فرصت های گسترده تری را پیش روی شما قرار می دهد. می توانید BTC را در صدها بازار مختلف معامله کنید، از طریق محصولات متنوع استیکینگ و حساب های پس انداز انعطاف پذیر، پاداش های غیرفعال کسب کنید یا با بهره گیری از ابزارهای حرفه ای معاملاتی، دارایی های خود را توسعه دهید. چه سرمایه گذار تازه کار باشید و چه متخصص باتجربه، پلتفرم MEXC استفاده از پتانسیل کامل رمزارزها را برای شما ساده می سازد. در ادامه، چهار روش اصلی برای بهره برداری حداکثری از توکن های بیت کوین شما معرفی شده است.
بازار اسپات MEXC را کاوش کنید
بیش از 2,800 توکن را با کارمزد بسیار پایین معامله کنید.
معاملات فیوچرز
با اهرم معاملاتی تا 500 برابر و نقدشوندگی عمیق معامله کنید.
لانچ پول MEXC
توکن ها را استیک کنید و ایردراپ های شگفت انگیز دریافت کنید.
پیش-بازار MEXC
خرید و فروش توکن های جدید پیش از فهرست شدن رسمی آن ها.
معامله با کارمزد فوق العاده پایین در MEXC
خرید Naoris Protocol (NAORIS) در MEXC به معنای ارزش بیشتر برای سرمایه شماست. به عنوان یکی از پلتفرم های کریپتو با کمترین کارمزد در بازار، MEXC به شما کمک می کند از اولین معامله خود هزینه ها را کاهش دهید.
علاوه بر این، می توانید توکن های منتخب بازار اسپات را از طریق جشنواره کارمزد صفر MEXC کاملاً بدون کارمزد معامله کنید.
Naoris ProtocolNAORIS چیست
پروتکل Naoris از مقاومت در برابر رایانش کوانتومی، اعتبارسنجی سیستم به صورت لحظه ای و یک شبکه اعتماد غیرمتمرکز استفاده میکند که برای مقیاس پذیری با اینترنت طراحی شده و هدف آن تأمین امنیت دنیای دیجیتال است.
منابع Naoris Protocol
برای درک عمیق تر Naoris Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:
افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Naoris Protocol
ارزش یک Naoris Protocol در سال 2030 چقدر خواهد بود؟
در صورتی که Naoris Protocol با نرخ رشد سالانه 5% افزایش یابد، ارزش برآوردی آن می تواند تا سال 2027 به حدود --، تا سال 2030 به --، تا سال 2035 به -- و تا سال 2040 به -- برسد. این ارقام سناریویی از رشد تدریجی و مبتنی بر اثر تجمیعی را نشان می دهند؛ با این حال، قیمت های واقعی در آینده به عواملی نظیر میزان پذیرش بازار، تحولات مقرراتی و شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهند بود. در ادامه می توانید جدول کامل پیش بینی ها را برای بررسی دقیق تر تحلیل سال به سال قیمتهای بالقوه Naoris Protocol و نرخ بازدهی مورد انتظار مشاهده کنید.
قیمت Naoris Protocol امروز چقدر است؟
قیمت امروز Naoris Protocol برابر با $ 0.02906 است. برای بررسی روند قیمتی در بازههای زمانی مختلف، به بخش تاریخچه قیمت مراجعه کنید تا تغییرات را در بازه های امروز، 30 روز، 60 روز و 90 روز گذشته مشاهده نمایید.
آیا Naoris Protocol هنوز هم سرمایه گذاری خوبی است؟
توکن Naoris Protocol همچنان یکی از رمزارزهای فعال در بازار محسوب می شود و از مشارکت مداوم معامله گران و روند توسعه زیست بوم خود بهره مند است.
با این حال، سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال از جمله NAORIS ذاتاً با نوسان همراه است و باید متناسب با سطح تحمل ریسک فردی انجام شود.
همواره توصیه می شود پیش از هرگونه تصمیم گیری مالی، تحقیقات مستقل خود (DYOR) را انجام داده و شرایط کلی بازار را به دقت بررسی کنید.
حجم معاملات روزانه Naoris Protocol چقدر است؟
در 24 ساعت گذشته، معادل -- از Naoris Protocol در پلتفرم MEXC معامله شده است.
قیمت فعلی Naoris Protocol چقدر است؟
قیمت لحظه ای NAORIS به صورت بلادرنگ و بر اساس فعالیت معاملاتی جهانی در صرافی های بزرگ، از جمله MEXC، به روزرسانی می شود. نوسانات قیمتی این دارایی به طور پیوسته و در نتیجهی تغییر در نقدینگی بازار، حجم معاملات و احساسات کلی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای مشاهده آخرین قیمت Naoris Protocol به ارز مورد نظر خود، به بخش قیمت NAORIS مراجعه کرده و اطلاعات به روز بازار را بررسی کنید.
چه چیزی بر قیمت Naoris Protocol تأثیر می گذارد؟
قیمت NAORIS تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل کلیدی قرار دارد؛ از جمله احساسات عمومی بازار، حجم معاملات، پیشرفت های فناورانه و روند پذیرش توسط کاربران.علاوه بر این، شرایط کلان اقتصادی مانند تغییر نرخ های بهره، چرخه های نقدینگی و سیگنال های نظارتی نیز نقش مهمی در جهت گیری و نوسانات قیمتی این دارایی ایفا می کنند.
برای آگاهی از تغییرات لحظه ای بازار و آخرین به روزرسانی های پروژه ها، به بخش اخبار MEXC مراجعه کنید و تازه ترین تحلیل ها و دیدگاه های تخصصی در حوزه رمزارزها را دنبال نمایید.
کدام توکن بیشترین حجم معاملات را در MEXC دارد؟
در ادامه، فهرست توکن هایی را مشاهده می کنید که در حال حاضر بیشترین حجم معاملات 24 ساعته را در پلتفرم MEXC به خود اختصاص داده اند. قیمت ها و عملکرد هر دارایی به صورت لحظه ای و بر اساس داده های زنده ی بازار به روزرسانی می شوند.
محبوب ترین توکن
قیمت
تغییر
BTC
89,554.28
-0.81%
ETH
2,971.51
-1.03%
SOL
129.39
-0.81%
XMR
501.07
-3.04%
RIVER
49.4594
+7.46%
چگونه می توانم برای NAORIS در MEXC سفارش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) ثبت کنم
پلتفرم MEXC از سفارشات حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) پشتیبانی می کند تا به کاربران در مدیریت خودکار ریسک معاملات کمک کند.
1. به بخش معاملات اسپات یا فیوچرز بروید و جفت ارز NAORIS/USDT را انتخاب کنید.
از منوی نوع سفارش گزینه ی حد ضرر (استاپ لیمیت) یا سفارش فعال سازی را انتخاب کنید.
3. قیمت فعال سازی را تعیین کنید؛ این همان سطح قیمتی است که در آن سفارش شما فعال می شود. سپس قیمت اجرا را مشخص کنید؛ قیمتی که معامله در آن انجام خواهد شد.
4. جزئیات سفارش خود را تأیید و ارسال کنید.
سفارش حد ضرر (Stop-Loss) زمانی فعال می شود که قیمت Naoris Protocol برخلاف پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند؛ در مقابل، سفارش حد سود (Take-Profit) به صورت خودکار زمانی اجرا می شود که قیمت به سطح هدف سود مورد نظر شما برسد.
برای مثال ها و آموزش های دقیق، به راهنمای معاملات اسپات MEXC مراجعه کنید
آیا قیمت Naoris Protocol امسال بالاتر خواهد رفت؟
قیمت Naoris Protocol ممکن است در سال جاری، با توجه به شرایط کلی بازار و روند توسعه پروژه، افزایش یابد. برای تحلیل جامع تر، پیش بینی قیمت Naoris Protocol (NAORIS) را مطالعه کنید.
آخرین به روزرسانی صفحه: 2026-01-22 22:07:37 (UTC+8)
به روزرسانی های مهم بازار مربوط به Naoris Protocol (NAORIS)
زمان (UTC+8)
نوع
اطلاعات
01-20 22:09:49
به روز رسانی های صنعت
طلای اسپات در کوتاهمدت افزایش یافت، از ۴,۷۴۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد و به اوج قیمت جدید رسید
01-20 13:14:57
به روز رسانی های صنعت
اظهارات ترامپ در مورد تعرفههای اتحادیه اروپا، طلا رکورد تاریخی جدید میشکند، بیتکوین بهطور موقت کاهش مییابد
01-19 16:31:41
به روز رسانی های صنعت
بخش حریم خصوصی شاهد رالی زنجیرهای است، DUSK بیش از 120% در یک روز افزایش یافت
01-19 08:14:46
به روز رسانی های صنعت
تهدیدات تعرفهای اروپا و آمریکا دوباره ظاهر شد، بازار کریپتو صبح دوشنبه 'بستن فلش' داشت
01-19 07:38:00
فلزات گرانبها
طلا و نقره اسپات هر دو به اوج قیمت جدید رسیدند
01-18 14:28:43
به روز رسانی های صنعت
احساسات بازار کریپتو "خنثی" باقی میماند و بهبودی کلی نسبت به سطوح قبلی را نشان میدهد
قیمتهای ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه میشود که سرمایهگذاری صرفاً در پروژهها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آنها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایهگذاران تجربه سرمایهگذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمیتواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایهگذاریهای شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایهگذاریتان نیز نرسد. تصمیمات سرمایهگذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمیپذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید.
لطفاً توجه داشته باشید که دادههای مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمتهای لحظهای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه میشوند. پیوندهای ارائه شده به سایتهای شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC میباشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایتهای شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.