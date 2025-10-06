قیمت امروز Naoris Protocol

قیمت لحظه‌ ای Naoris Protocol (NAORIS) در حال حاضر برابر با $ 0.02906 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NAORIS به USD برابر با $ 0.02906 برای هر NAORIS می‌ باشد.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NAORIS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.52% و در هفت روز اخیر به میزان -20.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.74M رسیده است.

اطلاعات بازار Naoris Protocol (NAORIS)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 116.24M$ 116.24M $ 116.24M سرمایه در گردش ---- -- حداکثر عرضه 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 عرضه کل 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

