قیمت امروز Gods Unchained

قیمت لحظه‌ ای Gods Unchained (GODS) در حال حاضر برابر با $ 0.02658 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GODS به USD برابر با $ 0.02658 برای هر GODS می‌ باشد.

توکن Gods Unchained در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #923 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.52M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 433.30M GODS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GODS در بازه‌ ای بین $ 0.02162 (حداقل) و $ 0.02921 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 8.82523378375424246 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02564120205470823 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GODS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.28% و در هفت روز اخیر به میزان +24.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 56.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Gods Unchained (GODS)

رتبه No.923 ارزش بازار $ 11.52M$ 11.52M $ 11.52M حجم (24 ساعته) $ 56.23K$ 56.23K $ 56.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.29M$ 13.29M $ 13.29M سرمایه در گردش 433.30M 433.30M 433.30M حداکثر عرضه 500,000,000 500,000,000 500,000,000 عرضه کل 500,000,000 500,000,000 500,000,000 نرخ گردش 86.65% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Gods Unchained برابر است با $ 11.52M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.23K. عرضه در گردش GODS برابر است با 433.30M، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.29M است.